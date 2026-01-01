Juuruta Kafbat Kafka UI ühe klõpsuga paigaldusena.
Avatud lähtekoodiga veebiliides Apache Kafka klastrite haldamiseks ja jälgimiseks, populaarse Provectus kafka-ui projekti järeltulija.
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Millega saab ehitada Kafbat Kafka UI
Kafbat Kafka UI on tasuta, avatud lähtekoodiga veebipõhine juhtpaneel Apache Kafka klastrite haldamiseks. Kogukonnapõhise Provectus kafka-ui järglasena pakub see lihvitud liidest brokerite kontrollimiseks, teemade haldamiseks, sõnumite sirvimiseks ja tarbijagrupi viivituse jälgimiseks – kõike seda ilma käsurea tööriistadeta. Mitmeklastriline tugi võimaldab sul hallata iga Kafka keskkonda ühelt juhtpaneelilt.
Kafbat Kafka UI iseseisev majutamine oma VPS-is hoiab sinu sõnumiandmed ja klastri mandaadid täielikult sinu infrastruktuuris. See mall sisaldab ühesõlmelist Kafka brokerit, mis töötab KRaft režiimis (ZooKeeperit pole vaja), pakkudes sulle tootmisvalmis Kafka virna, mis on ühe klõpsuga valmis.
Kafbat Kafka UI peamised omadused
Teema haldamine
Loo, konfigureeri ja kustuta teemasid reaalajas partitsiooni- ja replikatsiooniseadetega, Kafka CLI-d puudutamata.
Sõnumibrauser
Uuri Kafka sõnumeid JSON-, lihtteksti- või Avro-vormingus CEL-põhise filtreerimisega, et leida täpselt need kirjed, mida vajad.
Tarbijarühma jälgimine
Jälgi tarbijagrupi nihkeid, partitsioonide määramisi ja viitemõõdikuid, et tabada töötlemise kitsaskohad enne, kui need mõjutavad allavoolu süsteeme.
Mitme klastri tugi
Ühenda mitu Kafka klastrit ühe armatuurlauaga ja vaheta nende vahel koheselt, et tagada tsentraliseeritud nähtavus kõikides keskkondades.
KRaft režiimi vahendaja
Komplektis olev Kafka vahendaja töötab KRaft-režiimis — ilma ZooKeeperi sõltuvuseta — lihtsustades juurutamist ja vähendades operatiivset jalajälge.
Miks kasutada Kafbat Kafka UI Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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