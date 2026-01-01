Kafbat Kafka UI on tasuta, avatud lähtekoodiga veebipõhine juhtpaneel Apache Kafka klastrite haldamiseks. Kogukonnapõhise Provectus kafka-ui järglasena pakub see lihvitud liidest brokerite kontrollimiseks, teemade haldamiseks, sõnumite sirvimiseks ja tarbijagrupi viivituse jälgimiseks – kõike seda ilma käsurea tööriistadeta. Mitmeklastriline tugi võimaldab sul hallata iga Kafka keskkonda ühelt juhtpaneelilt.

Kafbat Kafka UI iseseisev majutamine oma VPS-is hoiab sinu sõnumiandmed ja klastri mandaadid täielikult sinu infrastruktuuris. See mall sisaldab ühesõlmelist Kafka brokerit, mis töötab KRaft režiimis (ZooKeeperit pole vaja), pakkudes sulle tootmisvalmis Kafka virna, mis on ühe klõpsuga valmis.