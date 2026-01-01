Plexi paigaldamine ühe klõpsuga.
Maailma populaarseim ise majutatud meediaserver filmide, telesaadete, muusika ja fotode voogedastuseks mis tahes seadmesse.
Valige VPS-pakett Plex jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Plex
Plex muudab sinu isikliku meediakogu lihvitud voogedastusteenuseks, mis konkureerib Netflixi või Spotifyga. See hangib automaatselt plakatikujundused, kirjeldused, näitlejate andmed ja hinnangud sinu filmidele, telesaadetele ja muusikale – muutes toorfailid kaunilt organiseeritud teegiks, mis on ligipääsetav igast seadmest ja asukohast.
Plexi ise majutamine oma VPS-is annab sulle 24/7 kättesaadavuse, ilma et peaksid sõltuma koduinterneti tööajast, spetsiaalse protsessori sujuvaks mitme samaaegse voo transkodeerimiseks ja ettevõtte tasemel üleslaadimiskiiruse, nii et kaugjuurdepääs ei puhverda kunagi – isegi 4K sisu puhul.
Plex peamised omadused
Universaalne seadmetugi
Pärisrakendused iOS-i, Androidi, Roku, Apple TV, Fire TV, nutitelerite, mängukonsoolide ja veebibrauserite jaoks tagavad, et sinu teek on kättesaadav igalt sinu ekraanilt.
Automaatsed metaandmed
Plex hangib plakati kujunduse, hinnangud, näitlejate info ja kirjeldused TMDb-st, TVDb-st ja MusicBrainzist automaatselt, muutes toorfailid professionaalselt kataloogitud koguks.
Riistvara transkodeerimine
Intel Quick Sync, NVIDIA NVENC ja AMD AMF kiirendus teisendab videot reaalajas, nii et iga seade saab esitada mis tahes vormingut ilma puhverdamise või kvaliteedikaota.
Otse-TV ja DVR
Ühenda Plex ühilduva tuuneriga, et salvestada eetris olevaid saateid, luues isikliku DVR-i, mis asendab kaabeltelevisiooni tasuta kohalike kanalite ja ajanihetega vaatamisega.
Hallatud kasutajakontod
Loo eraldi profiilid igale pereliikmele individuaalse vaatamisajalooga, vanemliku kontrolliga ja sisu reitingu filtritega — kõike hallatakse ühest adminipaneelist.
Miks kasutada Plex Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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