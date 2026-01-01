Plex muudab sinu isikliku meediakogu lihvitud voogedastusteenuseks, mis konkureerib Netflixi või Spotifyga. See hangib automaatselt plakatikujundused, kirjeldused, näitlejate andmed ja hinnangud sinu filmidele, telesaadetele ja muusikale – muutes toorfailid kaunilt organiseeritud teegiks, mis on ligipääsetav igast seadmest ja asukohast.

Plexi ise majutamine oma VPS-is annab sulle 24/7 kättesaadavuse, ilma et peaksid sõltuma koduinterneti tööajast, spetsiaalse protsessori sujuvaks mitme samaaegse voo transkodeerimiseks ja ettevõtte tasemel üleslaadimiskiiruse, nii et kaugjuurdepääs ei puhverda kunagi – isegi 4K sisu puhul.