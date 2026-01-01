Flame on ise majutatud avaleht, mis muudab sinu serveri organiseeritud keskuseks kõigi sinu rakenduste ja järjehoidjate jaoks. Kõike hallatakse sisseehitatud graafilise kasutajaliidese kaudu — pole vaja konfigureerimisfaile muuta ega taaskäivitusi. Lisa rakendusi, organiseeri järjehoidjaid ja kohanda välimust täielikult brauserist.

Erinevalt majutatud armatuurlaua teenustest töötab Flame täielikult sinu enda VPS-is, hoides sinu teenuste loendi ja järjehoidjad privaatsena. Selle Docker'i sildi integreerimine avastab automaatselt töötavad konteinerid, nii et sinu armatuurlaud püsib ajakohasena, kui juurutad uusi teenuseid.