Paigaldage Flame ühe klõpsuga.
Ise majutatud avaleht ja kodune juhtpaneel sinu isikliku serveri ja kodulabori teenuste jaoks.
Valige VPS-pakett Flame jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Flame
Flame on ise majutatud avaleht, mis muudab sinu serveri organiseeritud keskuseks kõigi sinu rakenduste ja järjehoidjate jaoks. Kõike hallatakse sisseehitatud graafilise kasutajaliidese kaudu — pole vaja konfigureerimisfaile muuta ega taaskäivitusi. Lisa rakendusi, organiseeri järjehoidjaid ja kohanda välimust täielikult brauserist.
Erinevalt majutatud armatuurlaua teenustest töötab Flame täielikult sinu enda VPS-is, hoides sinu teenuste loendi ja järjehoidjad privaatsena. Selle Docker'i sildi integreerimine avastab automaatselt töötavad konteinerid, nii et sinu armatuurlaud püsib ajakohasena, kui juurutad uusi teenuseid.
Flame peamised omadused
GUI-põhine haldus
Lisa, uuenda ja kustuta rakendusi ja järjehoidjaid otse veebiliidesest, ilma ühtegi konfiguratsioonifaili muutmata.
Docker automaatne tuvastus
Tuvastab automaatselt töötavad konteinerid, lugedes Dockeri silte, hoides sinu armatuurlaua juurutatud teenustega sünkroonis.
Integreeritud otsing
Sisseehitatud otsinguriba toetab 11 veebiotsingu pakkujat ning filtreerib kohalikke rakendusi ja järjehoidjaid reaalajas.
Kohandatud teemad
Vali 15 sisseehitatud värviteema hulgast või loo oma kohandatud teemaredaktori ja CSS-i ülekirjutustega.
Ilmavidina
Kuva reaalajas ilmastikutingimused oma armatuurlaual, kasutades tasuta Weather API võtit ja oma asukoha koordinaate.
Miks kasutada Flame Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.