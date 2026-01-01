Paigalda pycsw ühe klõpsuga.
OGC-sertifitseeritud kataloogiserver, mis avaldab ja avastab georuumilisi metaandmeid läbi avatud standardite.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada pycsw
pycsw on avatud lähtekoodiga OGC veebikataloogiteenuse (CSW) server, mis on kirjutatud Pythonis ja mida kasutavad riiklikud ruumiandmete infrastruktuurid, uurimisasutused ja geoportaalid georuumiliste metaandmete avaldamiseks. See on OGC referentsrakendus, mis on täielikult vastavuses CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH ja SRU-ga, võimaldades teistel kataloogidel ja klientidel koostööd teha ilma kohandatud adapteriteta.
pycsw ise majutamine sinu VPS-is annab sulle täieliku omandiõiguse metaandmete indeksile, mis toetab sinu ruumiandmete portaali, ilma et peaksid sõltuma kolmanda osapoole kataloogiteenusest. Mall on eelkonfigureeritud SQLite hoidlaga kiireks alustamiseks ja seda saab ümber konfigureerida PostgreSQL-i või PostGIS-i toega juurutuste jaoks suures ulatuses.
pycsw peamised omadused
OGC sertifitseeritud server
Käivita valmiskujul OGC referentsimplementatsioon, mis vastab CSW 2.0.2-le, CSW 3.0-le ja OGC API - Records standardile.
Mitmed kataloogi API-d
Tee sama metaandmete hoidla kättesaadavaks läbi CSW, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH ja SRU, et tagada lai kliendiühilduvus.
INSPIRE ja ISO tugi
Avalda ISO 19115 / 19139 kirjed ja luba INSPIRE profiil, et täita Euroopa ruumiandmete direktiivi nõudeid.
Föderatiivne otsing
Seadista hajutatud otsing üle kaugete CSW kataloogide, nii et üks päring jõuab korraga sinu kirjeteni ja födereeritud partneriteni.
Paindlikud hoidlad
Alusta komplektis oleva SQLite andmebaasiga ja lülitu üle PostgreSQL-ile, PostGIS-ile või teistele toetatud taustsüsteemidele, kui sinu andmemaht kasvab.
Pythoni ökosüsteem
Laiendada käitumist pycsw pistikprogrammide kaudu ja integreerida laiema geopythoni virnaga, sealhulgas pygeoapi, OWSLib ja GeoNode.
Miks kasutada pycsw Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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