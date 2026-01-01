pycsw on avatud lähtekoodiga OGC veebikataloogiteenuse (CSW) server, mis on kirjutatud Pythonis ja mida kasutavad riiklikud ruumiandmete infrastruktuurid, uurimisasutused ja geoportaalid georuumiliste metaandmete avaldamiseks. See on OGC referentsrakendus, mis on täielikult vastavuses CSW 2.0.2, CSW 3.0, OGC API - Records, OpenSearch, OAI-PMH ja SRU-ga, võimaldades teistel kataloogidel ja klientidel koostööd teha ilma kohandatud adapteriteta.

pycsw ise majutamine sinu VPS-is annab sulle täieliku omandiõiguse metaandmete indeksile, mis toetab sinu ruumiandmete portaali, ilma et peaksid sõltuma kolmanda osapoole kataloogiteenusest. Mall on eelkonfigureeritud SQLite hoidlaga kiireks alustamiseks ja seda saab ümber konfigureerida PostgreSQL-i või PostGIS-i toega juurutuste jaoks suures ulatuses.