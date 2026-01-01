Colanode on kõik-ühes avatud lähtekoodiga koostöökeskkond, mis on ehitatud kohalikku esmalt eelistava arhitektuuri ümber. See ühendab reaalajas meeskonnavestluse, rikastekstilehed ja vikid, kohandatavad andmebaasid tabeli-, kanban- ja kalendrivaadetega ning failihalduse – kattes sama valdkonna nagu Slack ja Notion ühes tööriistas, mida sa täielikult kontrollid.

Iga muudatus salvestatakse esmalt kohalikku SQLite andmebaasi ja sünkroonitakse taustal serveriga, nii et rakendus püsib reageeriv ebastabiilsete ühenduste korral ja töötab edasi võrguühenduseta. Samaaegsed muudatused lehtedel ja andmebaasi kirjetes ühendatakse Yjs-i toetatud CRDT-de abil, vältides konflikte, kui meeskonnakaaslased samal ajal redigeerivad. Isemajutus hoiab iga sõnumi, dokumendi ja faili sinu omanduses olevas infrastruktuuris ilma kasutajapõhiste tasudeta.