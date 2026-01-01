Juuruta Colanode ühe klõpsuga.
Kohalik-esimene avatud lähtekoodiga alternatiiv Slackile ja Notionile, mis ühendab vestluse, lehed ja andmebaasid ühes tööruumis.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Colanode
Colanode on kõik-ühes avatud lähtekoodiga koostöökeskkond, mis on ehitatud kohalikku esmalt eelistava arhitektuuri ümber. See ühendab reaalajas meeskonnavestluse, rikastekstilehed ja vikid, kohandatavad andmebaasid tabeli-, kanban- ja kalendrivaadetega ning failihalduse – kattes sama valdkonna nagu Slack ja Notion ühes tööriistas, mida sa täielikult kontrollid.
Iga muudatus salvestatakse esmalt kohalikku SQLite andmebaasi ja sünkroonitakse taustal serveriga, nii et rakendus püsib reageeriv ebastabiilsete ühenduste korral ja töötab edasi võrguühenduseta. Samaaegsed muudatused lehtedel ja andmebaasi kirjetes ühendatakse Yjs-i toetatud CRDT-de abil, vältides konflikte, kui meeskonnakaaslased samal ajal redigeerivad. Isemajutus hoiab iga sõnumi, dokumendi ja faili sinu omanduses olevas infrastruktuuris ilma kasutajapõhiste tasudeta.
Colanode peamised omadused
Kohalik-esimene sünkroonimine
Muudatused kirjutatakse esimesena kohalikku SQLite andmebaasi ja sünkroonitakse taustal, nii et rakendus püsib kiire ka võrguühenduseta ja taastub automaatselt, kui server uuesti ühendub.
Reaalajas meeskonnavestlus
Püsivad kanalid ja otsevestlused hoiavad meeskonna vestlused organiseerituna koos sinu dokumentide ja projektiandmetega samas tööruumis.
Rikasteksti lehed
Plokipõhine redaktor dokumentide, vikide ja märkmete jaoks — sarnane Notionile — manuste, koodiplokkide ja pesastatud lehehierarhiatega struktureeritud teadmiste jaoks.
Kohandatud andmebaasid
Struktureeri teavet kohandatud väljadega ja vaheta tabeli-, kanban- ja kalendrivaadete vahel, asendades vajaduse eraldiseisva projektijälgija või tabelarvutuse tööriista järele.
Konfliktivaba toimetamine
Yjs-i toega CRDT-d võimaldavad mitmel inimesel samaaegselt redigeerida sama lehte või kirjet, ilma muudatusi üle kirjutamata või käsitsi konfliktide lahendamist nõudmata.
Miks kasutada Colanode Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.