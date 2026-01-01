Juurutage MeshCentral ühe klõpsuga installatsiooniga.
Ise majutatud kaugseire ja -halduse platvorm lauaarvutitele, serveritele ja asjade interneti seadmetele üle kohaliku võrgu või interneti.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada MeshCentral
MeshCentral on täielik avatud lähtekoodiga kaugseire ja haldamise platvorm, mis võimaldab sul ühe veebikonsooli kaudu üle võtta kaugtöölauad, käivitada kestasid, edastada faile ja kontrollida seadme telemeetriat Windowsi, macOS-i, Linuxi ja FreeBSD masinates.
Kerged agendid töötavad igas hallatavas seadmes ja loovad väljamineva ühenduse sinu MeshCentral serveriga, nii et saad nendeni jõuda läbi tulemüüride ja NAT-i ilma VPN-tunneliteta.
MeshCentrali ise majutamine oma VPS-il annab sulle privaatse TeamVieweri või AnyDeski asenduse ilma kasutajapõhiste tasudeta, ribalaiuse piiranguteta ja kolmandate osapoolte juurdepääsuta sinu kaugseanssidele. Platvorm on Tactical RMM-i põhitehnoloogia ja seda kasutavad IT-ettevõtted, MSP-d ja kodulaborid, et hallata kõike alates käputäiest isiklikest seadmetest kuni tuhandete kliendi lõpp-punktideni.
MeshCentral peamised omadused
Kaugtöölaud ja käsurida
Võta üle Windowsi, macOS-i, Linuxi ja FreeBSD masinaid kiire veebipõhise kaugtöölaua, käsurea ja failiedastuse liidese kaudu — kliendi installimine pole vajalik.
Kerge agent
Väikesed natiivsed agendid loovad igast seadmest väljamineva ühenduse, nii et MeshCentral töötab läbi tulemüüride ja NAT-i ilma VPN-tunneliteta või avatud sissetulevate portideta hallatavates hostides.
Seadme rühmad ja eeskirjad
Korralda lõpp-punktid võrgugruppidesse rollipõhiste õiguste, ajastatud ülesannete ja hulgioperatsioonidega, nii et suured seadmepargid püsiksid hallatavad.
Kahefaktoriline autentimine
Sisseehitatud TOTP, WebAuthn ja e-posti 2FA hoiavad administraatori konsooli turvalisena isegi avalikule internetile avatuna.
Seansi salvestamine ja auditeerimine
Valikuline kaugtöölaua seansside salvestamine koos üksikasjaliku auditilogiga võimaldab sul üle vaadata iga administraatori tehtud tegevuse.
REST ja WebSocket API-d
Põhjalikud API-d võimaldavad sul seadmehaldust skriptida, integreerida piletisüsteemidega või ehitada MeshCentrali peale kohandatud RMM-i alusena.
Miks kasutada MeshCentral Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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