MeshCentral on täielik avatud lähtekoodiga kaugseire ja haldamise platvorm, mis võimaldab sul ühe veebikonsooli kaudu üle võtta kaugtöölauad, käivitada kestasid, edastada faile ja kontrollida seadme telemeetriat Windowsi, macOS-i, Linuxi ja FreeBSD masinates.

Kerged agendid töötavad igas hallatavas seadmes ja loovad väljamineva ühenduse sinu MeshCentral serveriga, nii et saad nendeni jõuda läbi tulemüüride ja NAT-i ilma VPN-tunneliteta.

MeshCentrali ise majutamine oma VPS-il annab sulle privaatse TeamVieweri või AnyDeski asenduse ilma kasutajapõhiste tasudeta, ribalaiuse piiranguteta ja kolmandate osapoolte juurdepääsuta sinu kaugseanssidele. Platvorm on Tactical RMM-i põhitehnoloogia ja seda kasutavad IT-ettevõtted, MSP-d ja kodulaborid, et hallata kõike alates käputäiest isiklikest seadmetest kuni tuhandete kliendi lõpp-punktideni.