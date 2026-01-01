SABnzbd paigaldamine ühe klõpsuga.
Automatiseeritud Useneti binaarfailide allalaadija, mis järjekorda paneb, kontrollib ja ekstraheerib NZB-faile ilma käsitsi sekkumiseta.
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Millega saab ehitada SABnzbd
SABnzbd on juhtiv avatud lähtekoodiga Useneti allalaadija, mis automatiseerib kogu töövoo NZB-failist valmis failini: paralleelne allalaadimine mitmest serverist, PAR2 terviklikkuse kontroll, automaatne parandus ja arhiivi lahtipakkimine – kõik ilma käsitsi sammudeta. See on olnud meedia automatiseerimise töövoogude alustala üle kümne aasta.
SABnzbd ise majutamine VPS-il tagab 24/7 kättesaadavuse RSS-i jälgimiseks ja allalaadimisjärjekordadeks, ilma et peaks koduarvutit töös hoidma. Andmekeskuse ribalaius ületab sageli koduseid kiirusi ning allalaadimised jõuavad VPS-i salvestusruumi hilisemaks voogedastuseks või kättesaamiseks Sonarri, Radarriga ja laiemalt meedia automatiseerimise virna kaudu.
SABnzbd peamised omadused
Automatiseeritud NZB töötlemine
Haldab kogu allalaadimise protsessi automaatselt — hangib, kontrollib PAR2-ga, parandab mittetäielikud failid ja pakib arhiivid lahti ilma kasutaja sekkumiseta.
Mitmeserveri tugi
Ühendub mitme Useneti pakkujaga prioriteetjärjestuse ja täiteserveri konfiguratsiooniga, et viia allalaadimised lõpule vaatamata artiklite puudulikule katvusele.
Sonarr ja Radarr integratsioon
Tegutseb populaarse arr meedia automatiseerimise virna allalaadimiskliendina, võimaldades täielikult käed-vabad tele- ja filmisisu hankimise töövooge.
Andmeedastusmahu ajastamine
Määra kiiruspiirangud ja aktiivsed tunnid, et allalaadimised ei konkureeriks teiste teenustega tipptundidel.
RSS voo jälgimine
Jälgib Useneti indekseerijate RSS-vooge ja käivitab allalaadimised automaatselt, kui postitatakse sinu filtritele vastavat uut sisu.
Miks kasutada SABnzbd Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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