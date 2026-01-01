SABnzbd on juhtiv avatud lähtekoodiga Useneti allalaadija, mis automatiseerib kogu töövoo NZB-failist valmis failini: paralleelne allalaadimine mitmest serverist, PAR2 terviklikkuse kontroll, automaatne parandus ja arhiivi lahtipakkimine – kõik ilma käsitsi sammudeta. See on olnud meedia automatiseerimise töövoogude alustala üle kümne aasta.

SABnzbd ise majutamine VPS-il tagab 24/7 kättesaadavuse RSS-i jälgimiseks ja allalaadimisjärjekordadeks, ilma et peaks koduarvutit töös hoidma. Andmekeskuse ribalaius ületab sageli koduseid kiirusi ning allalaadimised jõuavad VPS-i salvestusruumi hilisemaks voogedastuseks või kättesaamiseks Sonarri, Radarriga ja laiemalt meedia automatiseerimise virna kaudu.