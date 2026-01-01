Paigalda Traggo ühe klõpsuga.
Ise majutatud sildipõhine ajajälgija, mis asendab projekti hierarhiaid paindliku sildistatud ajajoonega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Traggo
Traggo on avatud lähtekoodiga, ise majutatav aja jälgimise tööriist, mis korraldab iga kirje ajajoonel lõiguna, mitte jäiga projekti hierarhia reana. Iga kirje on rikastatud suvaliste siltidega —
client,
project,
task,
billable, mida iganes sa soovid — ja armatuurlaud analüüsib aega siltide kombineerimise teel vastavalt sinu vajadustele, sundimata sind ette valima ühte kindlat jaotust.
Traggo ise majutamine sinu enda VPS-is hoiab tööajaarvestused, kliendiinfo ja arveldusega seotud konteksti sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, mitte SaaS-i aja jälgimise teenusepakkuja juures. Üksik Go binaarfail pluss SQLite andmebaas muudab selle piisavalt kergeks, et eksisteerida koos teiste teenustega väikesel VPS-il, ja sildipõhine mudel sobib ühtviisi konsultantidele, vabakutselistele, agentuuridele ja tootearendusmeeskondadele.
Traggo peamised omadused
Sildipõhine jälgimine
Asenda pesastatud projektihierarhiad meelevaldsete siltidega, nii et sama kirje saab samaaegselt ilmuda kliendi-, projekti- ja arveldusaruannetes.
Ajajoonvaade
Lohista ajavahemikke päevasel ajajoonel, et alustada, peatada, jagada ja muuta ajakirjeid kiiresti, ilma täpseid ajatempleid sisestamata.
Paindlik aruandlus
Viiluta jälgitud aeg mis tahes sildikombinatsiooni järgi konfigureeritavate kuupäevavahemike lõikes, seejärel ekspordi tulemused CSV-sse arveldamiseks.
Mitme kasutaja tugi
Loo eraldi kasutajakontod administraatori ja tavakasutaja rollidega, et väike meeskond saaks jagada ühte Traggo süsteemi eraldatud tööajaarvestustega.
GraphQL API
Käita automaatikaid, armatuurlaudu ja integratsioone dokumenteeritud GraphQL API kaudu, selle asemel et veebiliidest kraapida.
Väike jalajälg
Üksik Go binaar, mille taga on SQLite, tähendab väikest kettaruumi ja mälukasutust, mis on ideaalne paigutamiseks olemasolevale VPS-ile ilma uusi ressursse eraldamata.
Miks kasutada Traggo Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.