Traggo on avatud lähtekoodiga, ise majutatav aja jälgimise tööriist, mis korraldab iga kirje ajajoonel lõiguna, mitte jäiga projekti hierarhia reana. Iga kirje on rikastatud suvaliste siltidega — client , project , task , billable , mida iganes sa soovid — ja armatuurlaud analüüsib aega siltide kombineerimise teel vastavalt sinu vajadustele, sundimata sind ette valima ühte kindlat jaotust.

Traggo ise majutamine sinu enda VPS-is hoiab tööajaarvestused, kliendiinfo ja arveldusega seotud konteksti sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, mitte SaaS-i aja jälgimise teenusepakkuja juures. Üksik Go binaarfail pluss SQLite andmebaas muudab selle piisavalt kergeks, et eksisteerida koos teiste teenustega väikesel VPS-il, ja sildipõhine mudel sobib ühtviisi konsultantidele, vabakutselistele, agentuuridele ja tootearendusmeeskondadele.