Casibase on avatud lähtekoodiga teadmushaldus- ja AI-vestlusrobotite platvorm, mis võimaldab organisatsioonidel luua valdkonnaspetsiifilisi assistente, mis tuginevad reaalsetele ettevõtte andmetele. See ühendab manustamispõhise dokumendisisestuse toe mitme suure keelemudeliga – sealhulgas ChatGPT, Claude, Llama 3 ja DeepSeek – nii et meeskonnad saavad oma teadmusbaasi loomuliku keele vestlusliidese kaudu päringuid esitada, ilma et peaksid toordokumente kolmandate osapoolte teenustele saatma.

Casibase'i ise majutamine oma VPS-is hoiab patenteeritud dokumendid, vestluste ajaloo ja mudeli API-võtmed täielikult sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. Süsteemiga on kaasas MySQL püsivuse tagamiseks ja see integreerub Casdooriga ettevõtte tasemel autentimiseks, sealhulgas GitHubi, Google'i ja kohandatud OAuth-pakkujatega.