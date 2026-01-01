Juuruta Casibase ühe klõpsu paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga AI teadmusbaas ja LLM-põhine vestlusplatvorm domeenispetsiifiliste assistentide loomiseks.
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Millega saab ehitada Casibase
Casibase on avatud lähtekoodiga teadmushaldus- ja AI-vestlusrobotite platvorm, mis võimaldab organisatsioonidel luua valdkonnaspetsiifilisi assistente, mis tuginevad reaalsetele ettevõtte andmetele. See ühendab manustamispõhise dokumendisisestuse toe mitme suure keelemudeliga – sealhulgas ChatGPT, Claude, Llama 3 ja DeepSeek – nii et meeskonnad saavad oma teadmusbaasi loomuliku keele vestlusliidese kaudu päringuid esitada, ilma et peaksid toordokumente kolmandate osapoolte teenustele saatma.
Casibase'i ise majutamine oma VPS-is hoiab patenteeritud dokumendid, vestluste ajaloo ja mudeli API-võtmed täielikult sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. Süsteemiga on kaasas MySQL püsivuse tagamiseks ja see integreerub Casdooriga ettevõtte tasemel autentimiseks, sealhulgas GitHubi, Google'i ja kohandatud OAuth-pakkujatega.
Casibase peamised omadused
Mitmemudeliline LLM-tugi
Ühendu ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 ja HuggingFace mudelitega, et saaksid vahetada või võrrelda teenusepakkujaid ilma oma teadmusbaasi uuesti importimata.
Manustuspõhine otsing
Dokumendid tükeldatakse ja manustatakse sissevõtmise ajal, võimaldades semantilist otsingut, mis toob esile kontekstuaalselt asjakohased lõigud märksõna vastete asemel.
Ettevõtte autentimine
Casdoor integratsioon pakub ühekordset sisselogimist GitHubi, Google'i ja ettevõtte OAuth-teenusepakkujatega, koos peeneteralise õiguste haldusega teadmistepankade vahel.
Mitmekeelne liides
Veebi kasutajaliides sisaldab tuge 12 keelele, muutes selle kättesaadavaks ülemaailmselt jaotatud meeskondadele ilma täiendava lokaliseerimistööta.
Varade kaugjuurdepääs
Sisseehitatud RDP, VNC ja SSH protokolli tugi võimaldab sul lisada kauginfrastruktuuri teadmiste varana dokumentide ja vestlusajaloo kõrvale.
Miks kasutada Casibase Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.