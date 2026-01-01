Juuruta Spoolman ühe klõpsuga paigaldusega.
Ise majutatud filamendirulli jälgija 3D-printimise entusiastidele varude, tarbimise ja QR-koodi siltide haldamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Spoolman
Spoolman on ise majutatav veebirakendus 3D-printimise filamendirullide haldamiseks. See annab tegijatele ja prindifarmidele iga rulli tsentraalse laoseisu — jälgides kaalu, materjali, värvi, tootjat ja järelejäänud filamentti, et sa ei alustaks kunagi printimist ilma piisava materjalita. Erinevalt tabelarvutustest või kleepmärkmetest salvestab Spoolman kõik kergesse SQLite andmebaasi, pakub puhast REST API-t integreerimiseks Klipperi ja Moonrakeriga ning pakub veebiliidest, mis on ligipääsetav mis tahes brauserist sinu võrgus.
Spoolmani ise majutamine oma VPS-is hoiab kõik laoseisu andmed privaatsena ja alati ligipääsetavana, ilma liitumistasude või kolmandate osapoolte andmete jagamiseta. Reaalajas WebSocketi uuendused tähendavad, et iga ühendatud klient näeb laoseisu muutusi koheselt.
Spoolman peamised omadused
Poolide laoseisu jälgimine
Salvesta iga rulli tootja, materjal, värv, kaal ja järelejäänud filament, nii et sa tead alati, mis on saadaval enne printimise alustamist.
Klipperi ja Moonrakeri integratsioon
REST API integreerub loomulikult Klipperi ja Moonrakeriga, nii et sinu 3D-printer saab rullikasutuse automaatselt registreerida ilma käsitsi logimiseta.
QR-koodi sildi generaator
Prindi igale poolile QR-kleepsud — kiire skaneerimine mis tahes mobiilibrauserist kuvab täieliku materjali profiili ja jääkmassi.
Reaalajas WebSocketi uuendused
Laomuudatused edastatakse kõikidele ühendatud klientidele koheselt WebSocketsi kaudu, hoides armatuurlaudu ja lõikureid sünkroonis ilma käsitsi värskendamiseta.
Mitu andmebaasi taustaprogrammi
Vaikimisi kasutab nullkonfiguratsiooniga SQLite'i ühe kasutaja seadistuste jaoks, valikulise PostgreSQL-i ja MariaDB-i toega jagatud prindifarmide ja suuremate kirjutamismahtude puhul.
Miks kasutada Spoolman Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.