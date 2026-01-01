Spoolman on ise majutatav veebirakendus 3D-printimise filamendirullide haldamiseks. See annab tegijatele ja prindifarmidele iga rulli tsentraalse laoseisu — jälgides kaalu, materjali, värvi, tootjat ja järelejäänud filamentti, et sa ei alustaks kunagi printimist ilma piisava materjalita. Erinevalt tabelarvutustest või kleepmärkmetest salvestab Spoolman kõik kergesse SQLite andmebaasi, pakub puhast REST API-t integreerimiseks Klipperi ja Moonrakeriga ning pakub veebiliidest, mis on ligipääsetav mis tahes brauserist sinu võrgus.

Spoolmani ise majutamine oma VPS-is hoiab kõik laoseisu andmed privaatsena ja alati ligipääsetavana, ilma liitumistasude või kolmandate osapoolte andmete jagamiseta. Reaalajas WebSocketi uuendused tähendavad, et iga ühendatud klient näeb laoseisu muutusi koheselt.