Paigalda Tolgee ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga lokaliseerimisplatvorm kontekstipõhise redigeerimise ja SDK integratsioonidega rakenduste tõlkimiseks mitmesse keelde.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Tolgee
Tolgee on avatud lähtekoodiga lokaliseerimis- ja tõlkehaldusplatvorm, mis võimaldab arendusmeeskondadel hallata kõiki oma rakenduse tõlkevõtmeid ühes kohas. Selle silmapaistev omadus on kontekstisisene redigeerimine — tõlkijad saavad muuta stringe otse töötavas rakenduses, koodifaile puudutamata.
Tolgee ise majutamine VPS-is hoiab kõik tõlkeandmed sinu kontrolli all ja välistab SaaS-alternatiividele omased stringi- või kasutajapõhised tasud. Reacti, Angulari, Vue ja teiste raamistike SDK-d integreeruvad otse platvormiga ning REST API toetab CI/CD torujuhtme automatiseerimist.
Tolgee peamised omadused
Kontekstipõhine redigeerimine
Tõlkijad saavad muuta tekste otse sinu reaalajas rakenduse liideses, välistades vajaduse võtmefaile läbi otsida.
Mitmekeelne haldus
Halda kõiki tõlkevõtmeid ja nende väärtusi kõikides sihtkeeltes ühest korrastatud halduspaneelist.
Raamistik SDKd
Ametlikud SDK-d Reacti, Angulari, Vue ja Svelte jaoks integreerivad Tolgee otse sinu rakenduse ehitusprotsessi.
Masintõlge
Eeltäida tõlked automaatselt, kasutades Google Translate'i, DeepL-i või AWS Translate'i, et kiirendada lokaliseerimise töövooge.
REST API ja CLI
Automatiseeri tõlgete importimine ja eksportimine CI/CD torujuhtmetes, kasutades REST API-t või käsurea tööriista.
Miks kasutada Tolgee Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.