Tolgee on avatud lähtekoodiga lokaliseerimis- ja tõlkehaldusplatvorm, mis võimaldab arendusmeeskondadel hallata kõiki oma rakenduse tõlkevõtmeid ühes kohas. Selle silmapaistev omadus on kontekstisisene redigeerimine — tõlkijad saavad muuta stringe otse töötavas rakenduses, koodifaile puudutamata.

Tolgee ise majutamine VPS-is hoiab kõik tõlkeandmed sinu kontrolli all ja välistab SaaS-alternatiividele omased stringi- või kasutajapõhised tasud. Reacti, Angulari, Vue ja teiste raamistike SDK-d integreeruvad otse platvormiga ning REST API toetab CI/CD torujuhtme automatiseerimist.