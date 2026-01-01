Paigalda ZeroNote ühe klõpsuga.
Ühtne krüpteeritud rakendus märkmete, paroolide, järjehoidjate ja 2FA jaoks nullteadmusega kliendipoolse AES-krüpteerimisega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada ZeroNote
ZeroNote on ise majutatav ühtne tootlikkuse rakendus, mis koondab märkmete tegemise, paroolihalduse, järjehoidjad ja kahefaktorilise autentimise koodid ühte krüpteeritud rakendusse. See kasutab kliendipoolset AES-krüpteerimist nullteadmise arhitektuuriga — server ei näe kunagi teie krüpteerimata andmeid, ainult teie seade saab need dekrüpteerida.
ZeroNote'i ise majutamine VPS-is ühendab neli eraldiseisvat tööriista üheks privaatseks, krüpteeritud teenuseks, mida te täielikult kontrollite. Võrguühenduseta esmane SQLite salvestusruum tagab andmete pideva kättesaadavuse ilma internetiühenduseta, nutikas automaatne sildistamine hoiab üksused automaatselt korras ning valikuline P2P või S3 sünkroonimine laiendab saadavust kõigis seadmetes.
ZeroNote peamised omadused
Nullteadmise krüpteerimine
Kliendipoolne AES-krüpteerimine tagab, et sinu märkmed, paroolid ja 2FA koodid krüpteeritakse enne sinu seadmest lahkumist.
Ühtne tööriist
Asenda eraldi paroolihaldur, märkmerakendus, järjehoidjahaldur ja 2FA autentija ühe ise majutatud rakendusega.
Võrguühenduseta esmalt salvestus
Andmed salvestatakse kohalikult SQLite'i, nii et teie varahoidla jääb ligipääsetavaks isegi ilma aktiivse internetiühenduseta.
Nutikas automaatne sildistamine
Nutikad sildid kategoriseerivad kirjeid automaatselt sisutüübi ja märksõnade alusel, hoides sinu varahoidla korras ilma käsitsi pingutuseta.
P2P & S3 sünkroonimine
Valikuliselt sünkrooni oma krüpteeritud varahoidla seadmete vahel, kasutades P2P sünkroonimist või oma S3-ühilduvat salvestusämbrit.
Miks kasutada ZeroNote Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.