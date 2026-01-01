Paigalda Pulse ühe klõpsuga.
Reaalajas jälgimise juhtpaneel Proxmox VE, Proxmox Backup Serveri, Docker ja Kubernetes jaoks, hoiatuste ja ajalooliste mõõdikutega.
Valige VPS-pakett Pulse jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Pulse
Pulse on avatud lähtekoodiga reaalajas jälgimise armatuurlaud, mis annab sulle ühtse ja koondatud ülevaate sinu Proxmox VE klastritest, Proxmox Backup Serveri eksemplaridest, Docker hostidest ja Kubernetes töökoormustest. See küsitleb pidevalt iga ühendatud sõlme ja edastab protsessori, mälu, salvestusruumi ja võrgu näitajad kiirele veebiliidesele, et saaksid märgata virtuaalmasina, konteineri või varunduse andmehoidla survet kohe, kui see tekib, mitte pärast katkestust.
Kuna Pulse on ise majutatud, jäävad kõik mandaadid ja näitajad sinu kontrolli all olevasse infrastruktuuri, ilma kolmanda osapoole telemeetria ja sõlmepõhise litsentsimiseta. Selle käitamine sinu enda VPS-il hoiab armatuurlaua kättesaadavana isegi siis, kui jälgitav host on hädas, ja konfigureeritavad lävehoiatused teavitavad sind e-posti, veebihaakide või vestluse kaudu enne, kui väikesed probleemid muutuvad seisakuks.
Pulse peamised omadused
Ühtne Proxmox vaade
Monitoori mitut Proxmox VE klastrit ja Proxmox Backup Serveri instantsi ühest juhtpaneelist, koos VM-i, konteineri ja andmehoidla kohta käivate mõõdikutega.
Reaalaja voogesituse mõõdikud
Reaalajas CPU, mälu, ketta ja võrgu näitajad uuenevad pidevalt üle WebSocketi, nii et näed koormuse muutusi kohe, kui need toimuvad.
Docker ja Kubernetes jälgimine
Jälgi konteinerite ja podide ressursikasutust koos oma Proxmoxi hostidega, et saada ühtne ülevaade virtuaalmasinate ja konteinerite lõikes.
Seadistatavad lävehoiatused
Määra piirangud protsessorile, mälule, salvestusruumile või temperatuurile ja saa teavitus e-posti, veebihaagi või vestluse kaudu, enne kui probleemid süvenevad.
Agendita API küsitlus
Pulse ühendub Proxmoxiga API võtmeid kasutades, seega pole vaja midagi lisaks paigaldada sõlmedesse, mida see jälgib.
Miks kasutada Pulse Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.