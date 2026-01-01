Pulse on avatud lähtekoodiga reaalajas jälgimise armatuurlaud, mis annab sulle ühtse ja koondatud ülevaate sinu Proxmox VE klastritest, Proxmox Backup Serveri eksemplaridest, Docker hostidest ja Kubernetes töökoormustest. See küsitleb pidevalt iga ühendatud sõlme ja edastab protsessori, mälu, salvestusruumi ja võrgu näitajad kiirele veebiliidesele, et saaksid märgata virtuaalmasina, konteineri või varunduse andmehoidla survet kohe, kui see tekib, mitte pärast katkestust.

Kuna Pulse on ise majutatud, jäävad kõik mandaadid ja näitajad sinu kontrolli all olevasse infrastruktuuri, ilma kolmanda osapoole telemeetria ja sõlmepõhise litsentsimiseta. Selle käitamine sinu enda VPS-il hoiab armatuurlaua kättesaadavana isegi siis, kui jälgitav host on hädas, ja konfigureeritavad lävehoiatused teavitavad sind e-posti, veebihaakide või vestluse kaudu enne, kui väikesed probleemid muutuvad seisakuks.