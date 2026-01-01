Juuruta Spliit ühe klõpsuga.
Tasuta, avatud lähtekoodiga kulude jagamise rakendus rühmadele — jagatud kulude jälgimiseks ja arveldamiseks ilma tellimusteta.
Valige VPS-pakett Spliit jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Spliit
Spliit on ise majutatud alternatiiv Splitwise'ile, mis võimaldab sõpruskondadel, korterikaaslastel või reisijatel jälgida jagatud kulusid ja arvutada, kes kellele mida võlgneb. Loo grupp, lisa kulud jooksvalt ja Spliit arvutab saldod automaatselt välja — osalistelt ei nõuta kontot, jaga lihtsalt linki.
Spliiti ise majutamine tähendab, et sinu finantsandmed — kes mida, kellega ja millele kulutas — ei jõua kunagi kolmanda osapoole serverisse ega kasutata reklaamiks. Puuduvad tellimustasemed, lukustatud lisafunktsioonid ja andmete teisaldatavusega seotud mured: sinu eksemplar, sinu andmed, sinu kontroll.
Spliit peamised omadused
Kontot pole vaja
Jaga grupilinki ja igaüks saab koheselt kulusid lisada või vaadata – osalejatel pole vaja registreeruda ega e-posti kinnitada.
Automaatne saldo arvutus
Spliit arvutab pärast iga kulutust, kes kellele võlgu on, minimeerides tehingute arvu, mis on vajalikud grupi arveldamiseks.
Kviitungite skaneerimine
Pildista kviitung ja Spliit eraldab summa automaatselt, kiirendades kulude sisestamist ilma käsitsi sisestamiseta.
Ebaühtlane kulude jagamine
Jaga kulud täpsete summade, protsentide või osade kaupa — mitte ainult võrdselt — olukordadeks, kus üks inimene kasutab rohkem kui teised.
Kulude kategooriad ja otsing
Märgi kulud kategooria järgi ja filtreeri ajalugu, et leida kiiresti mis tahes tehing pikaajalistes gruppides.
Miks kasutada Spliit Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.