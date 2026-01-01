Spliit on ise majutatud alternatiiv Splitwise'ile, mis võimaldab sõpruskondadel, korterikaaslastel või reisijatel jälgida jagatud kulusid ja arvutada, kes kellele mida võlgneb. Loo grupp, lisa kulud jooksvalt ja Spliit arvutab saldod automaatselt välja — osalistelt ei nõuta kontot, jaga lihtsalt linki.

Spliiti ise majutamine tähendab, et sinu finantsandmed — kes mida, kellega ja millele kulutas — ei jõua kunagi kolmanda osapoole serverisse ega kasutata reklaamiks. Puuduvad tellimustasemed, lukustatud lisafunktsioonid ja andmete teisaldatavusega seotud mured: sinu eksemplar, sinu andmed, sinu kontroll.