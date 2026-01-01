Neo4j on maailma levinuim graafandmebaas, mis salvestab andmeid sõlmede ja seostena, mitte ridade ja tabelitena. See loomulik graafimudel muudab selle erakordselt kiireks seoste läbimisel – olgu tegemist lühima tee leidmisega kahe inimese vahel, pettuseringide tuvastamisega või tootesoovituste genereerimisega – ilma kulukate ühendusteta, mis aeglustavad relatsioonandmebaase seotud andmeprobleemide korral.

Neo4j isemajutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma andmemudeli, mälu konfiguratsiooni ja juurdepääsuõiguste üle. Sa väldid päringupõhiseid pilveteenustasusid, hoides samal ajal tundlikke seoseandmeid – nagu kasutajavõrgustikud, tehingugraafikud ja organisatsioonilised hierarhiad – täielikult sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris.