Juuruta Neo4j ühe klõpsuga paigaldusega.
Maailma juhtiv avatud lähtekoodiga graafandmebaas, mis on loodud sügavalt seotud andmete salvestamiseks ja päringute tegemiseks suures ulatuses.
Valige VPS-pakett Neo4j jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Neo4j
Neo4j on maailma levinuim graafandmebaas, mis salvestab andmeid sõlmede ja seostena, mitte ridade ja tabelitena. See loomulik graafimudel muudab selle erakordselt kiireks seoste läbimisel – olgu tegemist lühima tee leidmisega kahe inimese vahel, pettuseringide tuvastamisega või tootesoovituste genereerimisega – ilma kulukate ühendusteta, mis aeglustavad relatsioonandmebaase seotud andmeprobleemide korral.
Neo4j isemajutamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma andmemudeli, mälu konfiguratsiooni ja juurdepääsuõiguste üle. Sa väldid päringupõhiseid pilveteenustasusid, hoides samal ajal tundlikke seoseandmeid – nagu kasutajavõrgustikud, tehingugraafikud ja organisatsioonilised hierarhiad – täielikult sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris.
Neo4j peamised omadused
Algupärane graafi salvestus
Andmed salvestatakse füüsiliselt sõlmede ja seostena, nii et graafi läbimised toimuvad konstantses ajas, olenemata andmestiku kogusuurusest – midagi, millega relatsioonilised andmebaasid ei suuda võistelda.
Cypher Päringukeel
Cypher on väljendusrikas, mustritele vastav päringukeel, mis on spetsiaalselt loodud graafide jaoks, võimaldades sul kirjeldada keerulisi seosepäringuid loetavas, SQL-i sarnases süntaksis.
Sisseehitatud brauseri kasutajaliides
Neo4j Browser pakub interaktiivset visuaalset liidest päringute kirjutamiseks, oma graafiku uurimiseks ja tulemuste renderdamiseks interaktiivsete sõlme-seose diagrammidena.
ACID transaktsioonid
Täielik ACID-i vastavus tagab andmete järjepidevuse ja vastupidavuse, muutes Neo4j sobivaks tootmistöökoormuste jaoks, kus õigsus on möödapääsmatu.
REST ja Bolt API-d
Bolti binaarprotokoll ja HTTP REST API võimaldavad igal rakendusel ühenduda Neo4j-ga, kasutades ametlikke draivereid, mis on saadaval Pythoni, Java, JavaScripti, Go, .NET-i ja muu jaoks.
Graafi algoritmid
Graafi andmeteaduse teek pakub üle 65 algoritmi — PageRank, kogukonna tuvastamine, teeleidmine — mis töötavad otse sinu graafil andmeid eksportimata.
Miks kasutada Neo4j Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.