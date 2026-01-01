Juurutage Jellystat ühe klõpsuga installimisega.
Avatud lähtekoodiga statistika ja ülevaadete armatuurlaud Jellyfini meediaserveri jaoks, mis pakub üksikasjalikku taasesituse jälgimist ja kasutajaanalüütikat.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Jellystat
Jellystat on avatud lähtekoodiga statistikarakendus, mis on loodud spetsiaalselt Jellyfini meediateenuse jaoks, inspireeritud Tautulli analüütika stiilist Plexi jaoks. See ühendub teie Jellyfini serveri API-ga ja kogub pidevalt taasesitusandmeid, kasutaja tegevust ja teegi teavet, esitades kõik interaktiivsete graafikute ja üksikasjalike kasutajapõhiste armatuurlaudade kaudu.
Jellystati ise majutamine VPS-il hoiab teie vaatamisajaloo ja serveri analüütika täielikult teie kontrolli all, vabana kolmandate osapoolte jälgimisteenustest. Komplekti kuuluv PostgreSQL andmebaas säilitab ajaloolised taasesitusandmed läbi konteineri uuenduste ja sisseehitatud varundussüsteem salvestab teie statistika ja konfiguratsiooni, nii et analüütika jääb alles uuenduste ja migratsioonide käigus ilma käsitsi eksportimiseta.
Jellystat peamised omadused
Taasesituse jälgimine
Iga Jellyfini voog salvestatakse koos kasutaja, üksuse, seadme ja vaatamise kestusega, et sul oleks täielik meediaserveri tegevuse ajalugu.
Kasutaja tegevuse ülevaated
Kasutajapõhised armatuurlauad näitavad vaatamisaega, lemmiksisu ja vaatamisharjumusi kogu leibkonnas läbipaistvaks meediakasutuse jaotuseks.
Raamatukogu statistika
Üksikasjalikud filmide, saadete ja muu sisu jaotused žanri, koodeki ja eraldusvõime järgi annavad ülevaate sinu meediakogu koosseisust.
Sisseehitatud varukoopiad
Ühe klõpsuga varundamine ja taastamine Jellystati andmebaasi jaoks hoiab sinu ajaloolise statistika turvalisena uuenduste, migratsioonide ja hostimuudatuste korral.
Turvaline autentimine
JWT-põhine sisselogimine kaitseb analüütika armatuurlauda avaliku juurdepääsu eest, ilma et see sõltuks sisselogimisel Jellyfini kasutajakontodest.
Miks kasutada Jellystat Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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