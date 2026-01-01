Jellystat on avatud lähtekoodiga statistikarakendus, mis on loodud spetsiaalselt Jellyfini meediateenuse jaoks, inspireeritud Tautulli analüütika stiilist Plexi jaoks. See ühendub teie Jellyfini serveri API-ga ja kogub pidevalt taasesitusandmeid, kasutaja tegevust ja teegi teavet, esitades kõik interaktiivsete graafikute ja üksikasjalike kasutajapõhiste armatuurlaudade kaudu.

Jellystati ise majutamine VPS-il hoiab teie vaatamisajaloo ja serveri analüütika täielikult teie kontrolli all, vabana kolmandate osapoolte jälgimisteenustest. Komplekti kuuluv PostgreSQL andmebaas säilitab ajaloolised taasesitusandmed läbi konteineri uuenduste ja sisseehitatud varundussüsteem salvestab teie statistika ja konfiguratsiooni, nii et analüütika jääb alles uuenduste ja migratsioonide käigus ilma käsitsi eksportimiseta.