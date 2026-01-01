Corteza ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga madala koodiga platvorm kohandatud ärakenduste, CRM-süsteemide ja automatiseeritud töövoogude loomiseks.
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Millega saab ehitada Corteza
Corteza on avatud lähtekoodiga vähese koodiga platvorm, mis võimaldab meeskondadel luua kohandatud ärirakendusi, CRM-i protsesse ja protsesside automatiseerimist ilma sügavate programmeerimisteadmisteta. Selle lohista-ja-paiguta rakenduse koostaja, paindlik kirjete haldus ja sisseehitatud töövoo mootor võimaldavad organisatsioonidel modelleerida mis tahes äriprotsessi – alates müügivihjete jälgimisest kuni vastavuse töövoogudeni – ja juurutada selle ilma ühtegi taustateenust nullist kirjutamata.
Corteza ise majutamine oma VPS-is annab sinu äriandmed täielikult sinu kontrolli alla. Platvorm toetab LDAP-i, SAML-i ja OAuth2-te ettevõtte autentimiseks, peeneteralist rollipõhist juurdepääsukontrolli ning REST/gRPC API liidest, mis integreerub olemasolevate tööriistadega. PostgreSQL pakub usaldusväärset ja skaleeritavat salvestusruumi kõigi kirjete ja automatiseerimislogide jaoks.
Corteza peamised omadused
Visuaalne rakenduseehitaja
Loo andmemudeleid, vorme ja kirjevaateid brauseripõhise lohista-ja-paiguta liidese kaudu, ilma taustakoodi kirjutamata.
Sisseehitatud CRM
Corteza pakub kohe kasutusvalmis CRM-moodulit kontaktide, müügivihjete, kontode ja müügitorude haldamiseks.
Töövoo automatiseerimine
Loo mitmeastmelised automatiseeritud töövoogud, mis käivituvad kirje muudatuste, ajakavade või väliste veebihaakide abil, et kõrvaldada käsitsi tehtavad ülesanded.
Ettevõtte autentimine
Integreerub LDAP-i, SAML-i ja OAuth2 teenusepakkujatega, et meeskonnad saaksid sisse logida olemasolevate ettevõtte identiteedisüsteemidega.
Peeneteraline juurdepääsukontroll
Määra ressursipõhised ja toimingupõhised õigused igale rollile, nii et tundlikud andmed ja haldustoimingud jääksid korralikult piiratuks.
Integratsiooni lüüs
Avalda kohandatud API otspunktid ja ühendu väliste teenustega läbi sisseehitatud Integratsiooni Lüüsi ilma kolmanda osapoole vahevarata.
Miks kasutada Corteza Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.