Corteza on avatud lähtekoodiga vähese koodiga platvorm, mis võimaldab meeskondadel luua kohandatud ärirakendusi, CRM-i protsesse ja protsesside automatiseerimist ilma sügavate programmeerimisteadmisteta. Selle lohista-ja-paiguta rakenduse koostaja, paindlik kirjete haldus ja sisseehitatud töövoo mootor võimaldavad organisatsioonidel modelleerida mis tahes äriprotsessi – alates müügivihjete jälgimisest kuni vastavuse töövoogudeni – ja juurutada selle ilma ühtegi taustateenust nullist kirjutamata.

Corteza ise majutamine oma VPS-is annab sinu äriandmed täielikult sinu kontrolli alla. Platvorm toetab LDAP-i, SAML-i ja OAuth2-te ettevõtte autentimiseks, peeneteralist rollipõhist juurdepääsukontrolli ning REST/gRPC API liidest, mis integreerub olemasolevate tööriistadega. PostgreSQL pakub usaldusväärset ja skaleeritavat salvestusruumi kõigi kirjete ja automatiseerimislogide jaoks.