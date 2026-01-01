Convos on täielikult ise majutatud, alati sisse lülitatud IRC-klient, mis töötab sinu serveris ja püsib ööpäevaringselt ühenduses IRC-võrkudega. Erinevalt traditsioonilistest IRC-klientidest, mis lähevad võrguühendusest välja, kui sa need sulged, hoiab Convos püsivaid ühendusi, nii et sa ei jää kunagi ühestki sõnumist ilma — isegi siis, kui sinu seadmed on võrguühenduseta.

Juurdepääs oma IRC-vestlustele mis tahes brauserist ilma tarkvara installimata. Convos salvestab sinu kogu vestlusajaloo, toetab mitut kasutajat ja võrku ning pakub puhast, kaasaegset liidest, mis on loodud nii juhuslikele vestlejatele kui ka pikaajalistele IRC-kogukondadele. Ise majutamine annab sulle täieliku kontrolli oma andmete ja kasutajajuurdepääsu üle.