Juurutage Convos ühe klõpsuga paigaldusega.
Moodne brauseripõhine IRC klient, mis hoiab sind püsivalt ühenduses vestlusvõrkudega mis tahes seadmest.
Valige VPS-pakett Convos jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Convos
Convos on täielikult ise majutatud, alati sisse lülitatud IRC-klient, mis töötab sinu serveris ja püsib ööpäevaringselt ühenduses IRC-võrkudega. Erinevalt traditsioonilistest IRC-klientidest, mis lähevad võrguühendusest välja, kui sa need sulged, hoiab Convos püsivaid ühendusi, nii et sa ei jää kunagi ühestki sõnumist ilma — isegi siis, kui sinu seadmed on võrguühenduseta.
Juurdepääs oma IRC-vestlustele mis tahes brauserist ilma tarkvara installimata. Convos salvestab sinu kogu vestlusajaloo, toetab mitut kasutajat ja võrku ning pakub puhast, kaasaegset liidest, mis on loodud nii juhuslikele vestlejatele kui ka pikaajalistele IRC-kogukondadele. Ise majutamine annab sulle täieliku kontrolli oma andmete ja kasutajajuurdepääsu üle.
Convos peamised omadused
Alati aktiivsed ühendused
Convos töötab sinu VPS-is 24/7, püsides ühenduses IRC võrkudega, et sõnumid salvestataks ja ootaksid sind iga kord, kui sisse logid.
Kogu vestluse ajalugu
Kõik sõnumid salvestatakse serveris ja on kättesaadavad igast brauserist, pakkudes sulle otsitavat ajalugu kõigis kanalites ja vestlustes.
Mitmevõrgu tugi
Ühendu mitme IRC-võrguga samaaegselt ja halda kõiki kanaleid ning otsevestlusi ühest ühtsest liidesest.
Tarkvara paigaldamine puudub
Juurdepääs oma IRC kliendile täielikult brauseri kaudu — ei ole vaja lauaarvuti rakendust, pistikprogrammi ega konfiguratsiooni üheski seadmes, mida kasutad.
Mitmekasutajaks valmis
Kutsu meeskonnaliikmeid või sõpru jagama oma Convos'e eksemplari, igaühel oma iseseisvate kontode ja võrgukonfiguratsioonidega.
Miks kasutada Convos Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.