Seerr on avatud lähtekoodiga meediapäringute ja avastamise platvorm, mis ühendab Overseerr'i ja Jellyseerr'i parimad omadused ühte rakendusse, pakkudes natiivset tuge Jellyfinile, Plexile ja Emby'le. Kasutajad sirvivad filme ja telesaateid, esitavad päringuid ning administraatorid kinnitavad need puhta juhtpaneeli kaudu – samal ajal kui Sonarr ja Radarr tegelevad tegeliku allalaadimisega automaatselt.

Seerr'i ise majutamine hoiab meediaserveri mandaadid ja API võtmed sinu enda infrastruktuuris, pakkudes samal ajal perele ja sõpradele viimistletud viisi sisu taotlemiseks ilma otsese juurdepääsuta sinu automatiseerimistööriistadele. VPS-i juurutamise 24/7 kättesaadavus tagab, et päringute esitamine ja teavitused töötavad usaldusväärselt, olenemata sellest, kas sinu koduvõrk on võrgus.