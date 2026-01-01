Juuruta Seerr ühe klõpsuga paigaldusega.
Ühtne meediapäringute platvorm Jellyfini, Plexi ja Emby jaoks, automaatse täitmisega Sonarr'i ja Radarr'i kaudu.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Seerr
Seerr on avatud lähtekoodiga meediapäringute ja avastamise platvorm, mis ühendab Overseerr'i ja Jellyseerr'i parimad omadused ühte rakendusse, pakkudes natiivset tuge Jellyfinile, Plexile ja Emby'le. Kasutajad sirvivad filme ja telesaateid, esitavad päringuid ning administraatorid kinnitavad need puhta juhtpaneeli kaudu – samal ajal kui Sonarr ja Radarr tegelevad tegeliku allalaadimisega automaatselt.
Seerr'i ise majutamine hoiab meediaserveri mandaadid ja API võtmed sinu enda infrastruktuuris, pakkudes samal ajal perele ja sõpradele viimistletud viisi sisu taotlemiseks ilma otsese juurdepääsuta sinu automatiseerimistööriistadele. VPS-i juurutamise 24/7 kättesaadavus tagab, et päringute esitamine ja teavitused töötavad usaldusväärselt, olenemata sellest, kas sinu koduvõrk on võrgus.
Seerr peamised omadused
Mitme serveri tugi
Ühildub Jellyfini, Plexi ja Embyga, kaasa arvatud ühekordne sisselogimine, nii et kasutajad logivad sisse samade kasutajatunnustega, mida nad oma meediateenuse jaoks kasutavad.
Sonarr ja Radarr integratsioon
Saadab automaatselt kinnitatud päringud Sonarr'ile telesarjade jaoks ja Radarr'ile filmide jaoks, lõpetades kogu töövoo päringust teegini.
Duplikaatide vältimine
Skannib olemasolevaid meediateeke enne päringute vastuvõtmist, vältides raisatud allalaadimisi juba olemasoleva sisu puhul.
Täpsemad õigused
Rollipõhised juurdepääsukontrollid ja kasutajapõhised päringukvoodid võimaldavad administraatoritel hallata, mida kasutajad saavad taotleda ja kui sagedasti.
Mitmekanalilised teavitused
Saadab heakskiidu ja saadavuse teavitusi Discordi, Telegrami, Slacki, e-posti ja veebihaakide kaudu, et hoida kasutajaid nende päringutega kursis.
Miks kasutada Seerr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.