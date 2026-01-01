Ollama on juhtiv avatud lähtekoodiga raamistik suurte keelemudelite kohalikuks käitamiseks, toetades Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek ja üle 100 muu mudeli ilma pilvepõhiste sõltuvusteta. See haldab mudeli kvantiseerimist, GPU kiirendust ja mäluhaldust automaatselt, pakkudes REST API-t, mis ühildub OpenAI formaadiga, nii et olemasolevad tööriistad ja integratsioonid töötavad ilma muudatusteta.

Ollama isemajutamine oma VPS-is välistab märgi kohta makstavad kulud, eemaldab päringupiirangud ja tagab, et iga viip ja vastus jääb teie enda infrastruktuuri. See on ideaalne taustasüsteem AI-põhiseid rakendusi loovatele meeskondadele või kõigile, kes vajavad privaatset, pidevalt kättesaadavat keelemudeli järeldamist.