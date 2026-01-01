Ollama ühe klõpsuga paigaldamine.
Käita avatud lähtekoodiga suuri keelemudeleid oma VPS-is ilma API kuludeta ja täieliku andmekaitsega.
Valige VPS-pakett Ollama jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Ollama
Ollama on juhtiv avatud lähtekoodiga raamistik suurte keelemudelite kohalikuks käitamiseks, toetades Llama, Mistral, Gemma, DeepSeek ja üle 100 muu mudeli ilma pilvepõhiste sõltuvusteta. See haldab mudeli kvantiseerimist, GPU kiirendust ja mäluhaldust automaatselt, pakkudes REST API-t, mis ühildub OpenAI formaadiga, nii et olemasolevad tööriistad ja integratsioonid töötavad ilma muudatusteta.
Ollama isemajutamine oma VPS-is välistab märgi kohta makstavad kulud, eemaldab päringupiirangud ja tagab, et iga viip ja vastus jääb teie enda infrastruktuuri. See on ideaalne taustasüsteem AI-põhiseid rakendusi loovatele meeskondadele või kõigile, kes vajavad privaatset, pidevalt kättesaadavat keelemudeli järeldamist.
Ollama peamised omadused
100+ Avatud mudelid
Tõmba ja käivita Llama 3.3, Mistral, Gemma 2, Phi 4, DeepSeek-R1 ja kümneid teisi ühe käsuga.
OpenAI-ühilduv API
Lihtsalt integreeritav REST API võimaldab olemasolevatel tööriistadel, SDK-del ja integratsioonidel ühenduda Ollamaga ilma koodimuudatusteta.
GPU kiirendus
Automaatne NVIDIA CUDA ja Apple Metali tugi kiirendab järelduste tegemist märkimisväärselt võrreldes ainult protsessoripõhiste seadistustega.
Mitmeliigiline tugi
Käivita visioonimudelid nagu LLaVA, et töödelda nii pilte kui ka teksti samas vestluses.
Kohandatud modelfailid
Loo kohandatud mudeleid süsteemiviipadega, temperatuuriseadetega ja kohandatud parameetritega, kasutades Modelfiles'i.
Miks kasutada Ollama Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.