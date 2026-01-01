Maputnik on standardne avatud lähtekoodiga visuaalne redaktor MapLibre GL stiilispetsifikatsiooni jaoks, mida kasutatakse veebi- ja mobiilirakenduste jaoks vektorkihtidega aluskaartide kujundamiseks. JSON-i käsitsi redigeerimise asemel saad sa kihte, värviomadusi, avaldisi ja filtreid koostada reaalajas WYSIWYG-redaktori kaudu, mis on sünkroonitud tõelise MapLibre GL eelvaatega.

Maputniku ise majutamine oma VPS-is hoiab patenteeritud stiilifailid, kaardiserveri URL-id ja API-võtmed sinu infrastruktuuris, selle asemel et sõltuda avalikust demost aadressil maplibre.org. Rakendus tarnitakse ühe staatilise esiotsana, mida teenindab ametlik Maputniku binaarfail, nii et disainitöö toimub täielikult brauseri poolel, ilma et oleks vaja väliseid kaarditeenuse sõltuvusi.