Juuruta Maputnik ühe klõpsuga paigaldusega.
Tasuta ja avatud visuaalne redaktor MapLibre ja Mapbox GL JSON kaardistiilide jaoks, loodud arendajatele ja kartograafidele.
Valige VPS-pakett Maputnik jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Maputnik
Maputnik on standardne avatud lähtekoodiga visuaalne redaktor MapLibre GL stiilispetsifikatsiooni jaoks, mida kasutatakse veebi- ja mobiilirakenduste jaoks vektorkihtidega aluskaartide kujundamiseks. JSON-i käsitsi redigeerimise asemel saad sa kihte, värviomadusi, avaldisi ja filtreid koostada reaalajas WYSIWYG-redaktori kaudu, mis on sünkroonitud tõelise MapLibre GL eelvaatega.
Maputniku ise majutamine oma VPS-is hoiab patenteeritud stiilifailid, kaardiserveri URL-id ja API-võtmed sinu infrastruktuuris, selle asemel et sõltuda avalikust demost aadressil maplibre.org. Rakendus tarnitakse ühe staatilise esiotsana, mida teenindab ametlik Maputniku binaarfail, nii et disainitöö toimub täielikult brauseri poolel, ilma et oleks vaja väliseid kaarditeenuse sõltuvusi.
Maputnik peamised omadused
WYSIWYG stiiliredaktor
Muuda MapLibre ja Mapbox GL JSON stiile visuaalselt reaalajas kaardi eelvaatega, mis uueneb, kui sa kohandad kihte, värve, fonte ja suumist sõltuvaid avaldisi.
Täielik stiilikirjelduse katvus
Toetab iga MapLibre GL stiilispetsifikatsiooni kihitüüpi — täide, joon, sümbol, raster, kõrgusvarjutus, kuumakaart — tüübiteadlike sisenditega värvi- ja paigutusomaduste jaoks.
Andmepõhised väljendid
Loo ja silu filtri- ja atribuudiväljendeid sisemise valideerimisega, et stiilid saaksid reageerida funktsiooni atribuutidele, suumitasemele ja käitusaja olekule.
Vektorplaadi inspektor
Uuri vektorkihtide allikaid kiht kihi haaval, et täpselt näha, millised funktsioonid ja omadused on saadaval, enne kui need oma stiilis seod.
Impordi ja ekspordi stiile
Laadi stiile URL-ist, laadi üles JSON või kleebi lõikelaualt, seejärel ekspordi valmis stiilifail, mis on valmis kasutamiseks MapLibre GL JS-is või natiivsetes SDK-des.
Kohandatud plaadi allikad
Suuna redaktor oma vektor- või rasterplaatide lõpp-punktidele, OpenMapTilesi või MBTilesi serveritele, et kujundada stiile andmete põhjal, mida sinu rakendus tegelikult pakub.
Miks kasutada Maputnik Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.