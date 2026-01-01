Milvus on maailma populaarseim avatud lähtekoodiga vektorandmebaas, mis on loodud masinõppemudelite genereeritud suuremõõtmeliste manuste salvestamiseks ja otsimiseks. See toetab HNSW, IVF ja DiskANN indekseid, hübriidset tihedat ja hõredat vektorotsingut ning haldab miljardeid vektoreid, säilitades samal ajal alla millisekundi päringu latentsuse. See mall juurutab täieliku Milvus virna koos etcd-ga metaandmete jaoks, MinIO-ga objektisalvestuse jaoks ja Attu veebiliidesega visuaalseks haldamiseks.

Milvuse majutamine oma VPS-is hoiab patenteeritud manused ja tundlikud kasutajaandmed teie infrastruktuuris, pakub spetsiaalset mälu ja CPU-d indeksimahukate AI töökoormuste jaoks ning välistab hallatavate vektorandmebaasiteenuste päringupõhised kulud.