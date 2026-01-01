Juuruta Milvus ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga vektorandmebaas, mis on loodud tehisintellekti (AI) rakenduste jaoks ja mis otsib miljardeid manuseid alam-millisekundilise latentsusega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Milvus
Milvus on maailma populaarseim avatud lähtekoodiga vektorandmebaas, mis on loodud masinõppemudelite genereeritud suuremõõtmeliste manuste salvestamiseks ja otsimiseks. See toetab HNSW, IVF ja DiskANN indekseid, hübriidset tihedat ja hõredat vektorotsingut ning haldab miljardeid vektoreid, säilitades samal ajal alla millisekundi päringu latentsuse. See mall juurutab täieliku Milvus virna koos etcd-ga metaandmete jaoks, MinIO-ga objektisalvestuse jaoks ja Attu veebiliidesega visuaalseks haldamiseks.
Milvuse majutamine oma VPS-is hoiab patenteeritud manused ja tundlikud kasutajaandmed teie infrastruktuuris, pakub spetsiaalset mälu ja CPU-d indeksimahukate AI töökoormuste jaoks ning välistab hallatavate vektorandmebaasiteenuste päringupõhised kulud.
Milvus peamised omadused
Miljardiline otsing
Indekseeri ja tee päringuid miljardeid vektoreid alla millisekundi viivitusega, kasutades HNSW, IVF või DiskANN indekseid.
Hübriidotsing
Kombineeri tihedad vektorid, hõredad vektorid ja metaandmete filtrid ühes päringus täpsema AI-otsingu jaoks.
RAG-valmis infrastruktuur
Salvesta dokumendi sängitused ja too välja asjakohane kontekst suurte keelemudelite jaoks, mis toidab täpseid vestlusroboteid ja küsimuste-vastuste süsteeme.
Attu veebi kasutajaliides
Halda kogusid, käivita päringuid ja jälgi klastri seisundit sisseehitatud brauseripõhise halduskonsooli kaudu.
Mitmekeelsed SDK-d
Ametlikud kliendid Pythoni, Java, Go ja Node.js jaoks pluss REST ja gRPC API-d integreeruvad iga AI-virnaga.
Miks kasutada Milvus Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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