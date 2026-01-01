Juuruta Damselfly ühe klõpsuga paigaldus.
Serveripõhine fotohaldus koos seadmesisese näotuvastuse, objektituvastuse ja täisteksti metaandmete otsinguga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Damselfly
Damselfly on serveripõhine fotohaldusrakendus, mis on loodud väga suurte kogude jaoks. See indekseerib ülemise taseme pildikausta, loob taustal pisipildid ja võimaldab sul kiire Blazor WebAssembly kasutajaliidese kaudu otsida IPTC märksõnasiltide, kaustanimede, EXIF-metaandmete, nägude ja tuvastatud objektide hulgast. Näotuvastus ja objektituvastus töötavad lokaalselt ja võrguühenduseta, ilma SaaS-sõltuvuseta.
Damselfly isemajutamine sinu enda VPS-is hoiab fotode metaandmed, näovektorid ja kogude struktuuri sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris, mitte avalikus fototeenuses. Platvorm haldab 500 000+ pildikataloogi alla sekundi kestvate otsingutega, toetab mitme kasutaja kontosid rollipõhiste õigustega ja ühildub Damselfly Desktop kliendiga sülearvutiga sünkroonimise redigeerimisvoogude jaoks.
Damselfly peamised omadused
Kohalik näotuvastus
Teostab näotuvastust ja -äratundmist täielikult serveris ilma kolmanda osapoole API-sõltuvuseta, rühmitades fotosid tuvastatud inimeste järgi inimeste kaupa sirvimise töövoogude jaoks.
Objekti tuvastus
Tuvastab sinu teegis objekte, stseene ja piltide värve, nii et otsing „koer“ või „rand“ tagastab sobivad fotod isegi ilma käsitsi sildistamiseta.
IPTC märksõnastamine
Kiired mittepurustavad EXIF/IPTC märksõnade uuendused ExifTooli kaudu — JPEG-faile ei kodeerita uuesti, kui sildid muutuvad, säilitades algse kvaliteedi.
Täisteksti metaandmete otsing
Välgukiire otsing sadade tuhandete piltide hulgast sildi, kausta, failinime, kaamera, objektiivi, kuupäevavahemiku, orientatsiooni ja palju muu järgi.
Valikukorv
Salvesta pilte otsingutulemustest püsivasse korvi, seejärel laadi alla, ekspordi vesimärkidega või sünkrooni need töölauale Damselfly kliendiga.
Miks kasutada Damselfly Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.