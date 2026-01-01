GoatCounter on lihtne, avatud lähtekoodiga veebianalüüsi platvorm, mis on loodud arendajatele, kes soovivad sisukaid lehevaatamiste andmeid ilma jälgimisküpsiste või isikuandmete kogumise privaatsuskuluta. See loendab lehevaatamisi, viitajaid, brausereid, riike ja ekraanisuurusi – mitte midagi enamat. Nõusolekubännereid pole vaja.

Erinevalt suuremahulistest analüüsiplatvormidest, mis nõuavad mitut teenust, töötab GoatCounter ühe konteinerina koos sisseehitatud SQLite andmebaasiga. Oma VPS-is ise majutamine hoiab kõik külastajate andmed sinu kontrolli all, täielikult isoleerituna kolmandate osapoolte analüüsivõrgustikest.