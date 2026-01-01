Juuruta GoatCounter ühe klõpsuga paigaldusega.
Kergekaaluline, privaatsusele keskenduv veebianalüütika, mis näitab lehevaatamisi ja külastajate ülevaateid ilma isikuandmeid jälgimata või küpsiseid kasutamata.
Valige VPS-pakett GoatCounter jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada GoatCounter
GoatCounter on lihtne, avatud lähtekoodiga veebianalüüsi platvorm, mis on loodud arendajatele, kes soovivad sisukaid lehevaatamiste andmeid ilma jälgimisküpsiste või isikuandmete kogumise privaatsuskuluta. See loendab lehevaatamisi, viitajaid, brausereid, riike ja ekraanisuurusi – mitte midagi enamat. Nõusolekubännereid pole vaja.
Erinevalt suuremahulistest analüüsiplatvormidest, mis nõuavad mitut teenust, töötab GoatCounter ühe konteinerina koos sisseehitatud SQLite andmebaasiga. Oma VPS-is ise majutamine hoiab kõik külastajate andmed sinu kontrolli all, täielikult isoleerituna kolmandate osapoolte analüüsivõrgustikest.
GoatCounter peamised omadused
Küpsiseid pole vaja
Jälgib lehevaatamisi ilma küpsiste või püsitunnusteta, nii et GDPR-i või PECR-i alusel pole nõusoleku bännerit vaja.
Kergekaaluline üksik konteiner
Töötab ühe Go binaarfailina koos sisseehitatud SQLite andmebaasiga — ei mingit eraldiseisvat andmebaasiteenust ega keerulist infrastruktuuri.
Viitaja ja allika jälgimine
Näitab, millised saidid, otsingumootorid ja kampaaniad suunavad liiklust sinu lehtedele, paljastamata külastajate identiteeti.
Avaliku statistika valik
Soovi korral tee oma analüütika armatuurlaud avalikuks, et lugejad saaksid näha saidi statistikat ilma kontota.
Jälgimisskript ja API
Manusta väike JavaScripti koodijupp või kasuta REST API-t lehevaatamiste loendamiseks mis tahes saidilt, SPA-st või taustateenusest.
Miks kasutada GoatCounter Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.