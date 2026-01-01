Web-Check on avatud lähtekoodiga OSINT- ja veebisaidi analüüsi tööriist, mis koondab teavet enam kui 50 moodulist ühte domeeniaruandesse. Sisesta mis tahes URL, et koheselt näha DNS-kirjeid, SSL-sertifikaadi üksikasju, avatud porte, HTTP turvapäiseid, tehnoloogia sõrmejälgi, WHOIS-andmeid ja e-posti turvaseadeid.

Web-Checki ise majutamine VPS-il annab turvameeskondadele ja arendajatele privaatse analüüsi tööriista ilma avalike eksemplaride kehtestatud kasutuspiirangute või kasutuslimiitideta. See on kasulik enne juurutamist tehtavate turvaülevaatuste, konkurentide uurimise, läbitungimiskatsete luure ja oma infrastruktuuri õige konfiguratsiooni kontrollimiseks.