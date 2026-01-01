Kuni 69% allahindlust Jellyswarrm tootele

Juurutage Jellyswarrm ühe klõpsuga paigaldus.

Avatud lähtekoodiga pöördproksi, mis ühendab mitu Jellyfini serverit üheks ühtseks meediakoguks.

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Tasuta automaatsed iganädalased varukoopiad
Tehisintellekti hallatav VPS
5,49/kuus
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30-päevane rahatagastuse garantii
Juurutage Jellyswarrm ühe klõpsuga paigaldus.

Valige VPS-pakett Jellyswarrm jaoks

69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 1
17,99
5,49/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 11,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
1 vCPU tuum
4 GB RAMi
50 GB NVMe kettaruumi
4 TB andmeedastusmahtu
Populaarseim
65% allahindlust
KVM 2
21,99
7,79/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 14,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
2 vCPU tuuma
8 GB RAMi
100 GB NVMe kettaruumi
8 TB andmeedastusmahtu
69% allahindlust
KVM 4
35,99
10,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 27,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
4 vCPU tuuma
16 GB RAMi
200 GB NVMe kettaruumi
16 TB andmeedastusmahtu
66% allahindlust
KVM 8
64,99
21,99/kuus
Vali pakett
Uueneb hinnaga 49,99 €/kuus 2 aastaks. Tühista igal ajal!
8 vCPU tuuma
32 GB RAMi
400 GB NVMe kettaruumi
32 TB andmeedastusmahtu

Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud

Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks
Dockeri haldur
Kiire juurdepääs konteineri logidele
Ühe klõpsuga värskendused
AMD EPYC protsessorid
NVMe SSD-salvestusruum
1 Gbps võrgukiirus
Avalik API
Andmekeskused üle kogu maailma
Tasuta domeen üheks aastaks

Kõik paketid tasutakse ette. Kuumakse kajastab paketi koguhinna jagatuna paketi kuude arvuga.

Millega saab ehitada Jellyswarrm

Jellyswarrm on avatud lähtekoodiga koondusproksi, mis ühendab mitu Jellyfini serverit ühe lõpp-punkti taha, esitades teeke, kasutajaid ja taasesitust nii, nagu need pärineksid ühest serverist. See on loodud leibkondadele ja sõpruskondadele, kelle filmid, saated ja muusika asuvad eraldi masinates või võrkudes, kuid kes soovivad ühte kohta, kust kõike sirvida ja esitada.

Kuna see räägib Jellyfini API-ga loomupäraselt, jätkavad olemasolevad mobiili-, teleri- ja lauaarvutikliendid tööd ilma ümberkonfigureerimiseta. Jellyswarrmi ise majutamine VPS-is annab teile stabiilse avaliku sisenemispunkti, mis ühendab kaugemaid Jellyfini eksemplare ilma VPN-ide või SMB-ühendusteta, samal ajal kui transkodeerimine toimub endiselt ülesvoolu serveris, mis meediat omab.

Alustamine
Millega saab ehitada {name}

Jellyswarrm peamised omadused

Ühtne teegivaade

Sirvi filme, saateid ja muusikat igast ühendatud Jellyfini serverist ühes teegivõrgustikus, kus on ühendatud read „Järgmised” ja „Hiljuti lisatud”.

Otsene ülesvoolu taasesitus

Voogedastused serveeritakse otse algsest Jellyfini serverist, nii et transkodeerimine ja ribalaius jäävad meediat omavale masinale.

Jellyfin API ühilduv

Kliendid näevad seda tavalise Jellyfini serverina, nii et olemasolevad rakendused Androidis, iOS-is, Rokul, Fire TV-s ja Apple TV-s jätkavad töötamist ilma muudatusteta.

Serveriülene kasutaja vastendamine

Lingi kontod mitme ülesvoolu serveriga, nii et iga vaataja logib sisse vaid korra ja näeb teeke, millele tal on juurdepääs kõikjal.

Serveri föderatsioon

Automaatne kasutajate sünkroonimine ühendatud Jellyfini eksemplaride vahel hoiab kasutajatunnused ja juurdepääsu ühtlustatuna ilma kontode käsitsi haldamiseta.

Isiklik kasutaja juhtpaneel

Sisseehitatud kasutajaleht võimaldab kasutajatel hallata oma ülesvoolu volitusi ja ühendatud teeke ühest veebiliidesest.

Miks kasutada Jellyswarrm Hostingeris

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käivita ühe klõpsuga

Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.

Käivita ühe klõpsuga

Turvalisus, millele saate loota

Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.

Turvalisus, millele saate loota

Sisseehitatud Dockeri haldur

Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.

Sisseehitatud Dockeri haldur

Soovitatav serveri asukoht:

Kontrollimine...

Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Laadimiskiiruse suurendamiseks vali oma sihtrühmale lähedal asuv serveri asukoht. Meil on andmekeskused Põhja-Ameerikas, Euroopas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.
Alustamine
Turuletoo lokaalselt. Kasva globaalselt.

Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.

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30-päevane raha tagasi garantii

Proovi seda riskivabalt meie 30-päevase raha tagasi garantiiga. Lisateabe saamiseks vaata meie tagasimaksepoliitikat.

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