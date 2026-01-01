Jellyswarrm on avatud lähtekoodiga koondusproksi, mis ühendab mitu Jellyfini serverit ühe lõpp-punkti taha, esitades teeke, kasutajaid ja taasesitust nii, nagu need pärineksid ühest serverist. See on loodud leibkondadele ja sõpruskondadele, kelle filmid, saated ja muusika asuvad eraldi masinates või võrkudes, kuid kes soovivad ühte kohta, kust kõike sirvida ja esitada.

Kuna see räägib Jellyfini API-ga loomupäraselt, jätkavad olemasolevad mobiili-, teleri- ja lauaarvutikliendid tööd ilma ümberkonfigureerimiseta. Jellyswarrmi ise majutamine VPS-is annab teile stabiilse avaliku sisenemispunkti, mis ühendab kaugemaid Jellyfini eksemplare ilma VPN-ide või SMB-ühendusteta, samal ajal kui transkodeerimine toimub endiselt ülesvoolu serveris, mis meediat omab.