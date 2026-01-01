Juurutage Jellyswarrm ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga pöördproksi, mis ühendab mitu Jellyfini serverit üheks ühtseks meediakoguks.
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Millega saab ehitada Jellyswarrm
Jellyswarrm on avatud lähtekoodiga koondusproksi, mis ühendab mitu Jellyfini serverit ühe lõpp-punkti taha, esitades teeke, kasutajaid ja taasesitust nii, nagu need pärineksid ühest serverist. See on loodud leibkondadele ja sõpruskondadele, kelle filmid, saated ja muusika asuvad eraldi masinates või võrkudes, kuid kes soovivad ühte kohta, kust kõike sirvida ja esitada.
Kuna see räägib Jellyfini API-ga loomupäraselt, jätkavad olemasolevad mobiili-, teleri- ja lauaarvutikliendid tööd ilma ümberkonfigureerimiseta. Jellyswarrmi ise majutamine VPS-is annab teile stabiilse avaliku sisenemispunkti, mis ühendab kaugemaid Jellyfini eksemplare ilma VPN-ide või SMB-ühendusteta, samal ajal kui transkodeerimine toimub endiselt ülesvoolu serveris, mis meediat omab.
Jellyswarrm peamised omadused
Ühtne teegivaade
Sirvi filme, saateid ja muusikat igast ühendatud Jellyfini serverist ühes teegivõrgustikus, kus on ühendatud read „Järgmised” ja „Hiljuti lisatud”.
Otsene ülesvoolu taasesitus
Voogedastused serveeritakse otse algsest Jellyfini serverist, nii et transkodeerimine ja ribalaius jäävad meediat omavale masinale.
Jellyfin API ühilduv
Kliendid näevad seda tavalise Jellyfini serverina, nii et olemasolevad rakendused Androidis, iOS-is, Rokul, Fire TV-s ja Apple TV-s jätkavad töötamist ilma muudatusteta.
Serveriülene kasutaja vastendamine
Lingi kontod mitme ülesvoolu serveriga, nii et iga vaataja logib sisse vaid korra ja näeb teeke, millele tal on juurdepääs kõikjal.
Serveri föderatsioon
Automaatne kasutajate sünkroonimine ühendatud Jellyfini eksemplaride vahel hoiab kasutajatunnused ja juurdepääsu ühtlustatuna ilma kontode käsitsi haldamiseta.
Isiklik kasutaja juhtpaneel
Sisseehitatud kasutajaleht võimaldab kasutajatel hallata oma ülesvoolu volitusi ja ühendatud teeke ühest veebiliidesest.
Miks kasutada Jellyswarrm Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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