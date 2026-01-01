Paigalda Mafl ühe klõpsuga.
Minimalistlik ise majutatud koduleht, mis koondab kõik sinu kasutatavad teenused, lingid ja juhtpaneelid ühe vahelehe taha.
Valige VPS-pakett Mafl jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Mafl
Mafl on avatud lähtekoodiga koduleht, mis on loodud inimestele, kes haldavad mitut ise majutatud teenust ja soovivad ühte kiiret, segajateta alguspunkti. Kogu paigutus on kirjeldatud ühes YAML-i konfiguratsioonifailis, seega on armatuurlaud reprodutseeritav, versioonihalduses ja seda on lihtne varundada koos ülejäänud sinu süsteemiga.
Mafl-i ise majutamine sinu enda VPS-is hoiab iga järjehoidja, API võtme ja integratsiooni sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. Kõik kolmandate osapoolte päringud teenuse vidinatele vahendatakse Mafl-i taustaprogrammi kaudu, nii et volitused ja metaandmed ei leki kunagi brauserisse ega välistele armatuurlaua pakkujatele.
Mafl peamised omadused
YAML konfiguratsioon
Määra rühmad, teenused, teemad ja vidinad ühes config.yml failis, mida saad versioonihaldada ja keskkondade vahel paljundada.
Reaalajas teenuse vidinad
Interaktiivsed kaardid kuvavad reaalajas andmeid, nagu ilm, IP-teave ja kohandatud integratsioonid, ilma API võtmeid brauserile paljastamata.
Kohandatud teemad
Vaheta komplektis olevate kujunduste vahel või kujunda oma, mis sobiks sinu brändiga, ja jaga kogukonnaga.
Mitmekeelne kasutajaliides
Kaasas on inglise, hispaania, saksa, prantsuse, vene, hiina ja palju muud, mis tuvastatakse automaatselt külastaja brauserist.
Iconify ja emoji ikoonid
Vali enam kui 200 000 Iconify vektoriikooni, mis tahes emotikoni, kaug-URL-i või lokaalselt salvestatud pildi hulgast iga teenuseploki jaoks.
Paigaldatav PWA
Lisa Mafl oma telefoni või lauaarvutisse Progressiivse Veebirakendusena kiireks, rakendusesarnaseks käivituskogemuseks.
Miks kasutada Mafl Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.