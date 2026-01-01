Mafl on avatud lähtekoodiga koduleht, mis on loodud inimestele, kes haldavad mitut ise majutatud teenust ja soovivad ühte kiiret, segajateta alguspunkti. Kogu paigutus on kirjeldatud ühes YAML-i konfiguratsioonifailis, seega on armatuurlaud reprodutseeritav, versioonihalduses ja seda on lihtne varundada koos ülejäänud sinu süsteemiga.

Mafl-i ise majutamine sinu enda VPS-is hoiab iga järjehoidja, API võtme ja integratsiooni sinu kontrolli all olevas infrastruktuuris. Kõik kolmandate osapoolte päringud teenuse vidinatele vahendatakse Mafl-i taustaprogrammi kaudu, nii et volitused ja metaandmed ei leki kunagi brauserisse ega välistele armatuurlaua pakkujatele.