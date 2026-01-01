Apache ShenYu on avatud lähtekoodiga, Java-põhine API-värav, mis on loodud mikroteenuste keskkondade jaoks, mis nõuavad suurt läbilaskevõimet ja madalat latentsust. See toimib ühtse sisenemispunktina marsruutimiseks, protokolli teisendamiseks ja liikluse haldamiseks teenuste vahel, mis on ehitatud Apache Dubbo, Spring Cloudi, gRPC, SOFA, WebSocketi ja muu peale. Kuumalt vahetatav pistikprogrammi arhitektuur võimaldab sul lubada või keelata liikluse juhtimise poliitikaid – kiirusepiirang, autentimine, WAF, ahelakatkestus – ilma väravat taaskäivitamata.

Komplektis olev administraatori konsool annab sinu meeskonnale reaalajas nähtavuse ja dünaamilise kontrolli marsruutimisreeglite, valijate ja süsteemiõiguste üle brauseripõhise armatuurlaua kaudu. ShenYu isemajutamine oma VPS-is hoiab API-liikluse sinu infrastruktuuris, välistab päringupõhised pilve väljamineku kulud ja võimaldab sul jõustada halduspoliitikaid ilma hallatavast API-värava teenusest sõltumata.