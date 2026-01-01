Paigalda Apache ShenYu ühe klõpsuga.
Suure jõudlusega Java-põhine API lüüs teenuse puhverdamiseks, protokollide teisendamiseks ja suuremahuliseks API haldamiseks.
Valige VPS-pakett Apache ShenYu jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Apache ShenYu
Apache ShenYu on avatud lähtekoodiga, Java-põhine API-värav, mis on loodud mikroteenuste keskkondade jaoks, mis nõuavad suurt läbilaskevõimet ja madalat latentsust. See toimib ühtse sisenemispunktina marsruutimiseks, protokolli teisendamiseks ja liikluse haldamiseks teenuste vahel, mis on ehitatud Apache Dubbo, Spring Cloudi, gRPC, SOFA, WebSocketi ja muu peale. Kuumalt vahetatav pistikprogrammi arhitektuur võimaldab sul lubada või keelata liikluse juhtimise poliitikaid – kiirusepiirang, autentimine, WAF, ahelakatkestus – ilma väravat taaskäivitamata.
Komplektis olev administraatori konsool annab sinu meeskonnale reaalajas nähtavuse ja dünaamilise kontrolli marsruutimisreeglite, valijate ja süsteemiõiguste üle brauseripõhise armatuurlaua kaudu. ShenYu isemajutamine oma VPS-is hoiab API-liikluse sinu infrastruktuuris, välistab päringupõhised pilve väljamineku kulud ja võimaldab sul jõustada halduspoliitikaid ilma hallatavast API-värava teenusest sõltumata.
Apache ShenYu peamised omadused
Käigult vahetatavad pistikprogrammid
Luba, keela või seadista ümber liikluse pistikprogrammid — näiteks kiirusepiirang, autentimine, WAF ja palju muud — käitusajal, väravat taaskäivitamata või elavat liiklust katkestamata.
Mitmeprotokolliline tugi
Puhverda päringuid läbi Apache Dubbo, Spring Cloudi, gRPC, SOFA, TARSi, WebSocketi ja MQTT ühest lüüsi sisenemispunktist.
Dünaamiline liikluse juhtimine
Määratle marsruutimisvalijad ja reeglid administraatori kasutajaliidese kaudu, mis jõustuvad koheselt, andes operatsioonimeeskondadele täpse kontrolli selle üle, milline ülesvoolu süsteem iga päringu vastu võtab.
Sisseehitatud jälgitavus
Hajusjälgimine, mõõdikute eksport ja struktureeritud logimise integratsioonid annavad sulle otsast lõpuni nähtavuse API latentsuse ja veamäärade kohta kõigis puhverdatud teenustes.
OAuth 2.0 ja JWT autentimine
Turva API-d OAuth 2.0-ga, JWT-tokeni valideerimise või kohandatud allkirja kontrolliga värava kihil enne, kui päringud jõuavad sinu taustateenusteni.
Miks kasutada Apache ShenYu Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.