Friendica on üks vanimaid ja kõige koostalitlusvõimelisemaid isemajutatavaid sotsiaalvõrgustikke fediverse'is. See födereerub samaaegselt ActivityPubi, Diaspora ja oma DFRN-protokolli kaudu — mis tähendab, et sinu Friendica instants saab ühenduda Mastodoni, Misskey, Pixelfedi, Diaspora podide ja kümnete teiste võrgustikega ühelt kontolt. Erinevalt uuematest platvormidest, mis keskenduvad ühele protokollile, loodi Friendica spetsiaalselt maksimaalse föderatsiooni ulatuse saavutamiseks kogu detsentraliseeritud sotsiaalveebis.

Friendica käitamine oma VPS-is annab sulle täieliku omandiõiguse oma sotsiaalse identiteedi ja andmete üle. Sa valid reeglid, otsustad, milliste võrgustikega födereeruda, ja hoiad kõik postitused, kontaktid ja meedia oma otsese kontrolli all — ilma reklaamita ja ilma platvormita, mis võib homme kaduda või oma tingimusi muuta.