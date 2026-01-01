Friendica paigaldamine ühe klõpsuga.
Küps, isemajutatav fediverse'i sotsiaalvõrgustik, mis födereerub Mastodoni, Diaspora, ActivityPubi ja muuga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Friendica
Friendica on üks vanimaid ja kõige koostalitlusvõimelisemaid isemajutatavaid sotsiaalvõrgustikke fediverse'is. See födereerub samaaegselt ActivityPubi, Diaspora ja oma DFRN-protokolli kaudu — mis tähendab, et sinu Friendica instants saab ühenduda Mastodoni, Misskey, Pixelfedi, Diaspora podide ja kümnete teiste võrgustikega ühelt kontolt. Erinevalt uuematest platvormidest, mis keskenduvad ühele protokollile, loodi Friendica spetsiaalselt maksimaalse föderatsiooni ulatuse saavutamiseks kogu detsentraliseeritud sotsiaalveebis.
Friendica käitamine oma VPS-is annab sulle täieliku omandiõiguse oma sotsiaalse identiteedi ja andmete üle. Sa valid reeglid, otsustad, milliste võrgustikega födereeruda, ja hoiad kõik postitused, kontaktid ja meedia oma otsese kontrolli all — ilma reklaamita ja ilma platvormita, mis võib homme kaduda või oma tingimusi muuta.
Friendica peamised omadused
Universaalne föderatsioon
Ühendub samaaegselt ActivityPubi, Diaspora ja DFRN võrkudega — saad ühelt kontolt jälgida ja suhelda Mastodoni, Misskey, Pixelfedi ja Diaspora kasutajatega.
Rikkalikud postiformaadid
Toetab pikki postitusi täieliku BBCode'i ja Markdowni vormindusega, tekstisiseste piltide, failimanuste ja küsitlustega — tunduvalt kaugemale mikroblogimisplatvormide 500-märgi piirangust.
Privaatsuskeskne kontakt
Postitusepõhised täpsed sihtrühma seaded — jaga kõigiga, konkreetsete kontaktgruppidega või üksikisikutega — andes sulle Mastodoni-tasemel privaatsuse Facebooki-stiilis grupimehhanismidega.
Foorumikanalid ja rühmakanalid
Loo teemapõhised foorumikontod, millele iga fediverse'i kasutaja saab end märkida, võimaldades teemastatud kogukonna arutelusid üle võrgupiiride.
Sündmused ja kalender
Sisseehitatud sündmuste loomine koos RSVP-ga ja isiklik kalender, mis sünkroonib föderatiivsete kontaktidega, on kasulik kogukonna koordineerimiseks ilma väliste tööriistadeta.
Pistikprogrammi ökosüsteem
Laienda Friendicat ametlike lisandmoodulitega LDAP-autentimiseks, S3 salvestusruumiks, tõuketeavitusteks, täiendavateks OAuth-pakkujateks ja teistele platvormidele ristpostitamiseks.
Miks kasutada Friendica Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
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