Paigalda LinkAce ühe klõpsuga.
Ise majutatud järjehoidjate arhiiv automaatse lingiseire, täistekstiotsingu ja täieliku REST API-ga.
Valige VPS-pakett LinkAce jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada LinkAce
LinkAce on avatud lähtekoodiga järjehoidjate arhiiv, mis on loodud inimestele, kes soovivad pikaajalist ja organiseeritud hoidmist igale lingile, mida nad koguvad. See jäädvustab pealkirjad ja kirjeldused automaatselt, jälgib salvestatud URL-e katkiste või teisaldatud sihtkohtade osas ja saab lehti edastada Interneti Arhiivile, et olulised allikad jääksid kättesaadavaks isegi siis, kui algne sait kaob.
LinkAce'i ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu lugemisajaloo, uuringud ja jagatud loendid eemal kolmandate osapoolte jälgijatest ja patenteeritud järjehoidjate teenustest. Kaasasolev MariaDB andmebaas ja Redis vahemälu annavad sulle kiire ja privaatse teadmistebaasi, mis kuulub täielikult sulle, koos brauseri järjehoidjate, RSS-voogude ja täieliku REST API-ga integratsioonide jaoks.
LinkAce peamised omadused
Automaatne lingi jälgimine
Planeeritud kontrollid tuvastavad katkised või teisaldatud lingid, et teie arhiiv ei laguneks vaikselt aja jooksul.
Internet Archive'i varundus
Saada salvestatud URL-id automaatselt Wayback Machine'i ja säilita kaduvatest lehtedest loetavaid koopiaid.
Loendid, sildid ja otsing
Korralda järjehoidjad pesastatud loendite ja siltidega, seejärel leia kõik kiiresti täpsema filtreeritud otsingu kaudu.
Täielik REST API
Integreeri LinkAce brauserilaienduste, mobiilirakenduste, Zapieri ja kohandatud skriptidega läbi täielikult dokumenteeritud API.
Avalikud ja privaatsed lingid
Märgi iga järjehoidja privaatseks, siseseks või avalikuks ja jaga kureeritud kogusid spetsiaalsete RSS-voogude kaudu.
HTML-i import ja eksport
Too sisse olemasolevad brauseri järjehoidjad või ekspordi oma täielik arhiiv igal ajal ilma tarnijast sõltuvuseta.
Miks kasutada LinkAce Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.