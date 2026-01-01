LinkAce on avatud lähtekoodiga järjehoidjate arhiiv, mis on loodud inimestele, kes soovivad pikaajalist ja organiseeritud hoidmist igale lingile, mida nad koguvad. See jäädvustab pealkirjad ja kirjeldused automaatselt, jälgib salvestatud URL-e katkiste või teisaldatud sihtkohtade osas ja saab lehti edastada Interneti Arhiivile, et olulised allikad jääksid kättesaadavaks isegi siis, kui algne sait kaob.

LinkAce'i ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu lugemisajaloo, uuringud ja jagatud loendid eemal kolmandate osapoolte jälgijatest ja patenteeritud järjehoidjate teenustest. Kaasasolev MariaDB andmebaas ja Redis vahemälu annavad sulle kiire ja privaatse teadmistebaasi, mis kuulub täielikult sulle, koos brauseri järjehoidjate, RSS-voogude ja täieliku REST API-ga integratsioonide jaoks.