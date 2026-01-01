evcc paigaldamine ühe klõpsuga.
Päikeseenergiat arvestav elektrisõidukite laadimiskontroller ja kodune energiahaldur sadadele seinaboksidele, inverteritele ja sõidukitele.
Valige VPS-pakett evcc jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada evcc
evcc on avatud lähtekoodiga EV laadimiskontroller ja kodu energiahaldussüsteem, mis seab esikohale sinu elektriauto laadimise ise toodetud päikeseenergiaga võrguelektri asemel. See ühendub sadade laadimisjaamade, päikeseenergia inverterite, akusalvestussüsteemide, nutikate arvestite ja sõidukite API-dega laadimise koordineerimiseks reaalajas PV ülejäägi, dünaamiliste elektrihindade ja aku laetuse taseme alusel.
evcc ise majutamine sinu enda VPS-is hoiab seadme mandaadid, laadimisajaloo ja automaatika loogika täielikult sinu kontrolli all, eemaldab igasuguse sõltuvuse müüja pilveteenustest ja tagab, et sinu laadimisstrateegiad töötavad usaldusväärselt alati, kui päike paistab.
evcc peamised omadused
Päikese ülejäägi laadimine
Laeb sinu elektriautot üleliigse fotogalvaanilise energiaga reaalajas, maksimeerides isetarbimist ja minimeerides võrguimporti.
Dünaamilise tariifi tugi
Ajastab laadimise dünaamiliste elektritariifide, nagu Tibber, aWATTar ja Octopus, kõige odavamatele tundidele.
Sajad seadmed
Integreerub laadijate, arvestite, inverterite ja sõidukitega firmadelt ABB, KEBA, go-e, Tesla, Fronius, SMA, SolarEdge, Huawei ja paljudelt teistelt.
Brauseripõhine seadistus
Konfigureeri seinabokse, sõidukeid, arvesteid ja laadimispunkte juhendatud veebiliidese kaudu, ilma et peaksid YAML-faile käsitsi muutma.
Koduaku jälgimine
Koordineerib elektriauto laadimist koduaku laetuse tasemega, nii et sinu koduaku ei tühjene auto toiteks.
REST ja MQTT API-d
Pakub täielikku REST ja MQTT API-t Home Assistantile, openHAB-ile, Node-RED-ile ja kohandatud automatiseerimistele.
Miks kasutada evcc Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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