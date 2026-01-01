evcc on avatud lähtekoodiga EV laadimiskontroller ja kodu energiahaldussüsteem, mis seab esikohale sinu elektriauto laadimise ise toodetud päikeseenergiaga võrguelektri asemel. See ühendub sadade laadimisjaamade, päikeseenergia inverterite, akusalvestussüsteemide, nutikate arvestite ja sõidukite API-dega laadimise koordineerimiseks reaalajas PV ülejäägi, dünaamiliste elektrihindade ja aku laetuse taseme alusel.

evcc ise majutamine sinu enda VPS-is hoiab seadme mandaadid, laadimisajaloo ja automaatika loogika täielikult sinu kontrolli all, eemaldab igasuguse sõltuvuse müüja pilveteenustest ja tagab, et sinu laadimisstrateegiad töötavad usaldusväärselt alati, kui päike paistab.