Juuruta HomeHub ühe klõpsuga.
Sisselogimiseta pere töölaud jagatud märkmete, ostunimekirjade, kodutööde, kalendrite ja kulude jaoks ühes privaatses PWA-s.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada HomeHub
HomeHub on avatud lähtekoodiga, ise majutatav pere utiliit, mis muudab iga serveri privaatseks juhtpaneeliks kõigile sinu leibkonnas. Mõeldud jagatud kasutamiseks koduvõrgus, see tarnitakse sisselogimiseta progressiivse veebirakendusena, nii et iga pereliige saab selle avada brauseris, salvestada oma avakuvale ja alustada koheselt koostööd märkmete, ostunimekirjade, majapidamistööde ja jagatud kalendri osas.
HomeHubi ise majutamine hoiab leibkonna andmed — kulud, ostuharjumused, pere rutiinid ja üleslaaditud failid — täielikult sinu enda VPS-is, ilma kolmanda osapoole pilvesünkroonimise, jälgimise või kasutajapõhiste tasudeta. Funktsioone saab individuaalselt sisse/välja lülitada ühe YAML-konfiguratsiooni kaudu, nii et sa lubad ainult need tööriistad, mida sinu pere tegelikult kasutab.
HomeHub peamised omadused
Jagatud ostunimekiri
Ühine ostunimekiri nutikate soovitustega, mis põhinevad varasematel sissekannetel, et kogu pere saaks lisada esemeid, kui need otsa saavad.
Perekulude jälgija
Jälgi majapidamiskulusid korduvate arvete toega, nagu tellimused, kommunaalkulud, piim või ajalehed, kõik ühes pearaamatus.
Kalender ja meeldetuletused
Jagatud kalender värvikoodiga kategooriatega arvete, kooli, tervise ja pereürituste jaoks hoiab iga leibkonnaliikme ühel lainel.
Toimetused ja märkmed
Kergekaaluline majapidamistööde jälgija ja jagatud teadetetahvel võimaldab pereliikmetel määrata ülesandeid ja kirjutada kiireid sõnumeid ilma lisarakendusteta.
Sisseehitatud utiliidid
Sisaldab retseptiraamatut, aegumise jälgijat, PDF-kompressorit, URL-i lühendajat, QR-koodi generaatorit ja meedia allalaadijat ühes PWA-s.
Disainitud privaatseks
Ilma kontosüsteemita, telemeetriata ja pilvesõltuvuseta — kõik andmed jäävad sinu VPS-i ja koduvõrku.
Miks kasutada HomeHub Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.