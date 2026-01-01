HomeHub on avatud lähtekoodiga, ise majutatav pere utiliit, mis muudab iga serveri privaatseks juhtpaneeliks kõigile sinu leibkonnas. Mõeldud jagatud kasutamiseks koduvõrgus, see tarnitakse sisselogimiseta progressiivse veebirakendusena, nii et iga pereliige saab selle avada brauseris, salvestada oma avakuvale ja alustada koheselt koostööd märkmete, ostunimekirjade, majapidamistööde ja jagatud kalendri osas.

HomeHubi ise majutamine hoiab leibkonna andmed — kulud, ostuharjumused, pere rutiinid ja üleslaaditud failid — täielikult sinu enda VPS-is, ilma kolmanda osapoole pilvesünkroonimise, jälgimise või kasutajapõhiste tasudeta. Funktsioone saab individuaalselt sisse/välja lülitada ühe YAML-konfiguratsiooni kaudu, nii et sa lubad ainult need tööriistad, mida sinu pere tegelikult kasutab.