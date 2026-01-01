Paigalda Domoticz ühe klõpsuga.
Kergekaaluline avatud lähtekoodiga koduautomaatikasüsteem nutikodu seadmete seireks ja juhtimiseks.
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Millega saab ehitada Domoticz
Domoticz on kergekaaluline koduautomaatika server, mis võimaldab sul jälgida ja juhtida laia valikut nutikodu seadmeid – lüliteid, andureid, termostaate, energiaarvesteid, ilmajaamu ja palju muud – kõike ühest veebiliidesest. See toetab sadu riistvaraprotokolle ja integratsioone, sealhulgas Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1 arvestid ja MQTT, muutes selle ühilduvaks enamiku populaarsete nutikodu ökosüsteemidega.
Domoticzi käitamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma automatiseerimisreeglite, ajalooliste anduriandmete ja seadmejuurdepääsu üle – ilma pilvesõltuvuseta, tellimistasudeta ja kolmandate osapoolte teenuste privaatsusriskideta. Selle madal ressursikasutus muudab selle hästi sobivaks pidevalt töötavateks juurutusteks tagasihoidlikul VPS-il.
Domoticz peamised omadused
Mitme protokolli seadmetugi
Ühenda Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT ja sajad muud riistvaraprotokollid ühe ühtse liidese kaudu.
Automaatika reeglimootor
Loo ajapõhiseid, sündmustepõhiseid ja anduripõhiseid automaatikareegleid koodi kirjutamata, hoides oma kodu toimimas sinu ajakava järgi.
Energia jälgimine
Jälgi elektri-, gaasi- ja veetarbimist reaalajas sisseehitatud graafikute abil ja ajalooliste andmete salvestamisega, mida toetab SQLite.
Ilma- ja sensorijuhtpaneelid
Visualiseeri temperatuuri, niiskuse, tuule, vihma ja õhukvaliteedi andmeid kohalikelt anduritelt või veebipõhistest ilmateenustest kohandatavatel armatuurlaudadel.
Mobiilisõbralik liides
Juurdepääs kõigile seadmetele ja nende juhtimine mis tahes brauserist või mobiilseadmest, valikuliste tõukemärguannetega kolmandate osapoolte teenuste kaudu.
Pistikprogrammi ja skriptimise tugi
Laienda funktsionaalsust Pythoni pistikprogrammide ja Lua skriptimisega, et integreerida kohandatud riistvara, API-de või keeruka automatiseerimisloogika.
Miks kasutada Domoticz Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.