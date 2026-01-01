Domoticz on kergekaaluline koduautomaatika server, mis võimaldab sul jälgida ja juhtida laia valikut nutikodu seadmeid – lüliteid, andureid, termostaate, energiaarvesteid, ilmajaamu ja palju muud – kõike ühest veebiliidesest. See toetab sadu riistvaraprotokolle ja integratsioone, sealhulgas Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1 arvestid ja MQTT, muutes selle ühilduvaks enamiku populaarsete nutikodu ökosüsteemidega.

Domoticzi käitamine oma VPS-is annab sulle täieliku kontrolli oma automatiseerimisreeglite, ajalooliste anduriandmete ja seadmejuurdepääsu üle – ilma pilvesõltuvuseta, tellimistasudeta ja kolmandate osapoolte teenuste privaatsusriskideta. Selle madal ressursikasutus muudab selle hästi sobivaks pidevalt töötavateks juurutusteks tagasihoidlikul VPS-il.