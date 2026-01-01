Paigaldage Cleanuparr ühe klõpsuga.
Täiustatud järjekorra puhastaja Servarr virna jaoks, mis eemaldab automaatselt seiskunud, ebaõnnestunud ja pahatahtlikud allalaadimised.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Cleanuparr
Cleanuparr on isemajutav allalaadimishaldur, mis on loodud spetsiaalselt Servarri ökosüsteemi jaoks. See ühendub Sonarri, Radarriga, Lidarriga, Readarriga ja Whisparriga, samuti qBittorrenti, Transmissioni, Deluge'i, uTorrenti ja rTorrentiga, ning kontrollib pidevalt järjekorda, et eemaldada allalaadimised, mis on seiskunud, metaandmetesse kinni jäänud, liiga aeglaselt alla laadimas, importimisel ebaõnnestumas või vastavad teadaolevatele pahavara mustritele, nagu kahtlased
.lnk ja
.zipx failid.
Lisaks järjekorra korrashoiule otsib Cleanuparr ennetavalt puuduvat meediat ja piirväärtustele mittevastavaid kvaliteediuuendusi, kärbib lõpetatud seemneid, eemaldab orvuks jäänud failid, mida arrid enam ei jälgi, ja saadab hoiatusi iga eemaldamise kohta. Selle käitamine sinu enda virtuaalserveris hoiab sinu meediaautomaatika ööpäevaringselt korras ilma käsitsi järjekorra jälgimiseta.
Cleanuparr peamised omadused
Löögipõhine puhastus
Märgi halvad allalaadimised konfigureeritavate hoiatustega ning eemalda ja blokeeri need automaatselt, kui need ületavad sinu lävepaku.
Pahavara tõkesti
Tuvasta ja eemalda teadaolevad pahatahtlikud torrentid, kasutades kogukonna hallatavaid mustreid ja sisseehitatud kahtlaste failitüüpide musta nimekirja.
Servarr-ülene integratsioon
Töötab koos Sonarr, Radarr, Lidarr, Readarr ja Whisparriga, samuti qBittorrent, Transmission, Deluge, uTorrent ja rTorrentiga ühes kohas.
Puuduvate ja uuenduste otsing
Käivitab automaatselt puuduvate üksuste ja lävepakku mittetäitvate kvaliteediuuenduste otsingud, sealhulgas kohandatud vormingu skoori jälgimise.
Orv- ja külvanduse puhastus
Eemaldab allalaadimised, millel puuduvad kõvalingid või arr-viited, kärbib kaua kestvaid seemneid ja toetab ristseemneteadlikke töövooge.
Reaalajas teavitused
Saadab teavitusi iga rikkumise, eemaldamise või blokeerimise kohta sinu eelistatud teavituskanali kaudu, nii et miski ei jääks märkamatuks.
Miks kasutada Cleanuparr Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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