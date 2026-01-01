Cleanuparr on isemajutav allalaadimishaldur, mis on loodud spetsiaalselt Servarri ökosüsteemi jaoks. See ühendub Sonarri, Radarriga, Lidarriga, Readarriga ja Whisparriga, samuti qBittorrenti, Transmissioni, Deluge'i, uTorrenti ja rTorrentiga, ning kontrollib pidevalt järjekorda, et eemaldada allalaadimised, mis on seiskunud, metaandmetesse kinni jäänud, liiga aeglaselt alla laadimas, importimisel ebaõnnestumas või vastavad teadaolevatele pahavara mustritele, nagu kahtlased .lnk ja .zipx failid.

Lisaks järjekorra korrashoiule otsib Cleanuparr ennetavalt puuduvat meediat ja piirväärtustele mittevastavaid kvaliteediuuendusi, kärbib lõpetatud seemneid, eemaldab orvuks jäänud failid, mida arrid enam ei jälgi, ja saadab hoiatusi iga eemaldamise kohta. Selle käitamine sinu enda virtuaalserveris hoiab sinu meediaautomaatika ööpäevaringselt korras ilma käsitsi järjekorra jälgimiseta.