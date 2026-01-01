Paigalda NetBird klient ühe klõpsuga.
WireGuardil põhinev võrk-VPN-klient, mis ühendab sinu VPS-i turvalise privaatvõrguga nullusalduslike juurdepääsukontrollidega.
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Millega saab ehitada NetBird Client
NetBird klient on moodne VPN-lahendus, mis loob WireGuardil põhinevaid ülekattevõrke seadmete vahel ilma keerulise serverikonfiguratsioonita. See loob automaatselt punktist-punkti ühendused ettevõtteklassi funktsioonidega, sealhulgas SSO integratsioon, mitmefaktoriline autentimine ja detailsed juurdepääsupoliitikad — kõike hallatakse tsentraalse juhtpaneeli kaudu ilma traditsioonilise VPN-keskuseta.
NetBird kliendi käitamine oma VPS-is ühendab sinu pilveinfrastruktuuri sinu privaatse NetBird võrguga, võimaldades turvalist, krüpteeritud juurdepääsu teenustele ja ressurssidele kogu sinu keskkonnas, hoides samal ajal tundlikud töökoormused täielikult avalikust internetist eemal ja sinu täieliku kontrolli all.
NetBird Client peamised omadused
WireGuard võrkvõrk
Loob automaatselt otsesed peer-to-peer WireGuard tunnelid seadmete vahel, pakkudes suure jõudlusega krüpteeritud ühenduvust ilma tsentraalse VPN-serveri kitsaskohata.
Null-usaldus juurdepääsukontroll
Granulaarsed võrgupoliitikad määravad täpselt, millised seadmed ja kasutajad pääsevad ligi millistele ressurssidele, jõustades vähima privileegi põhimõttel põhineva juurdepääsu kogu teie infrastruktuuris.
SSO ja MFA integratsioon
Integreerub populaarsete identiteedipakkujatega ühekordse sisselogimise ja mitmefaktorilise autentimise jaoks, tuues ettevõtte turvalisuse sinu privaatvõrku ilma lisatööriistadeta.
Automaatne NAT-läbimine
Sisseehitatud hole-punching ja relee varulahendus tagavad usaldusväärse ühenduvuse isegi siis, kui seadmed asuvad tulemüüride või piirava NAT-i taga, ilma et oleks vaja käsitsi pordi edasisuunamist.
Kvantkindel krüpteerimine
Valikuline Rosenpassi integratsioon lisab WireGuardi peale postkvantvõtmevahetuse, tulevikukindlustades sinu krüpteeritud tunnelid esilekerkivate ohtude vastu.
Miks kasutada NetBird Client Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.