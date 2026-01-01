Paigalda Shlink ühe kliki paigaldusega.
Ise majutatav URL-i lühendaja kaubamärgiga lühilinkide, kliki analüütika, QR-koodide ja täieliku REST API-ga.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Shlink
Shlink on võimas avatud lähtekoodiga URL-i lühendamise teenus, mis annab sulle täieliku kontrolli oma lingitaristu üle. Erinevalt kommertsteenustest, mis kehtestavad brändingut, hinnatasemeid või andmete jagamise nõudeid, võimaldab Shlink sul luua bränditud lühilinke oma domeenil ilma kolmanda osapoole sõltuvuseta.
Shlinki ise majutamine oma VPS-il tähendab, et sinu klikkide andmed, analüütika ja lingikonfiguratsioonid jäävad täielikult sinu kontrolli alla. Enam kui 4600 GitHubi tärniga on Shlink tõestatud, aktiivselt hooldatav projekt, mida usaldavad ettevõtted, sisuloojad ja arendajad, kes vajavad usaldusväärset URL-i lühendamist ilma tarnija lukustuseta.
Shlink peamised omadused
Bränditud lühilingid
Loo lühilinke oma kohandatud domeenil, hoides oma brändi järjepidevana kogu jagatud sisu ulatuses.
Klikianalüütika
Jälgi üksikasjalikku klikistatistikat, sh geograafilist asukohta, seadme tüüpi ja viitaja andmeid iga lühilingi kohta.
QR-koodi genereerimine
Genereeri automaatselt QR-koodid mis tahes lühilingi jaoks, valmis trükimaterjalide, esitluste ja võrguväliste kampaaniate jaoks.
REST API juurdepääs
Programmeeritavalt loo ja halda linke täieliku REST API kaudu, võimaldades integreerimist oma olemasolevate tööriistade ja töövoogudega.
Lingi aegumine ja turvalisus
Määra aegumiskuupäevad ja kaitse tundlikud lingid parooliga, et kontrollida juurdepääsu ja tagada ajaliselt piiratud jagamine.
Miks kasutada Shlink Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.