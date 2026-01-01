Shlink on võimas avatud lähtekoodiga URL-i lühendamise teenus, mis annab sulle täieliku kontrolli oma lingitaristu üle. Erinevalt kommertsteenustest, mis kehtestavad brändingut, hinnatasemeid või andmete jagamise nõudeid, võimaldab Shlink sul luua bränditud lühilinke oma domeenil ilma kolmanda osapoole sõltuvuseta.

Shlinki ise majutamine oma VPS-il tähendab, et sinu klikkide andmed, analüütika ja lingikonfiguratsioonid jäävad täielikult sinu kontrolli alla. Enam kui 4600 GitHubi tärniga on Shlink tõestatud, aktiivselt hooldatav projekt, mida usaldavad ettevõtted, sisuloojad ja arendajad, kes vajavad usaldusväärset URL-i lühendamist ilma tarnija lukustuseta.