WebThings Gateway on avatud lähtekoodiga Asjade veebi spetsifikatsiooni teostus, mille algselt arendas Mozilla ja mida nüüd haldab WebThingsi kogukond. See ühendab nutikodu seadmeid erinevatest ökosüsteemidest ühele privaatsele juhtpaneelile, esitades iga seadme veebiasjana standardse HTTP ja WebSocket API-ga.

WebThings Gateway käitamine sinu enda VPS-is hoiab seadmeandmed, automatiseerimisreeglid ja lisade konfiguratsiooni täielikult väljaspool müüjate pilveteenuseid. Lüüs toetab koheselt MQTT ja IP-põhiseid protokolle, samas kui Zigbee, Z-Wave ja Bluetooth lisad jäävad kättesaadavaks kasutajatele, kes ühendavad VPS-i kaugühenduse või ühilduva riistvaraga.