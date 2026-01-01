Juurutage WebThings Gateway ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga Asjade Interneti lüüs nutikodu seadmete ühendamiseks ja juhtimiseks privaatselt veebijuhtpaneelilt.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada WebThings Gateway
WebThings Gateway on avatud lähtekoodiga Asjade veebi spetsifikatsiooni teostus, mille algselt arendas Mozilla ja mida nüüd haldab WebThingsi kogukond. See ühendab nutikodu seadmeid erinevatest ökosüsteemidest ühele privaatsele juhtpaneelile, esitades iga seadme veebiasjana standardse HTTP ja WebSocket API-ga.
WebThings Gateway käitamine sinu enda VPS-is hoiab seadmeandmed, automatiseerimisreeglid ja lisade konfiguratsiooni täielikult väljaspool müüjate pilveteenuseid. Lüüs toetab koheselt MQTT ja IP-põhiseid protokolle, samas kui Zigbee, Z-Wave ja Bluetooth lisad jäävad kättesaadavaks kasutajatele, kes ühendavad VPS-i kaugühenduse või ühilduva riistvaraga.
WebThings Gateway peamised omadused
Asjade võrgu API
Iga ühendatud seade on avatud standardse HTTP ja WebSocketi veebiasjade API kaudu kasutamiseks skriptides, juhtpaneelides ja kolmandate osapoolte rakendustes.
Visuaalne reeglimootor
Lohistamis- ja kukutamispõhine reegliredaktor võimaldab sul aheldada päästikuid ja toiminguid mis tahes ühendatud seadmete vahel ilma koodi kirjutamata.
Lisandmoodulite ökosüsteem
Paigalda adapterid MQTT-le, Philips Hue'le, TP-Linkile, IKEA Tradfri'le, virtuaalsetele anduritele ja kümnetele teistele sisseehitatud lisade kataloogist.
Vaikimisi privaatne
Kõik seadmeandmed, logid ja automaatikad jäävad sinu VPS-i, ei vaja müüja kontot, telemeetriat ega pilve releed.
Korruseplaan ja logid
Aseta seadmed kohandatud põrandaplaanile ja vaata üle ajaloolised anduriandmed sisseehitatud logivaaturiga veaotsinguks.
Hääl ja HTTPS juurdepääs
Valikuline tunneldamine, HTTPS ja liidestused häälassistentidega võimaldavad teil lüüsile turvaliselt ligi pääseda kõikjalt.
Miks kasutada WebThings Gateway Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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