n8n on töövoogude automatiseerimise platvorm, mis ühendab rakendusi, teenuseid ja API-sid visuaalse sõlmedepõhise redaktori kaudu. See juurutus lisab n8n-i AI assistendi, vestlusliidese, mis muudab lihtkeelsed päringud töötavateks töövoogudeks — see valib õiged sõlmed, ühendab need omavahel, kirjutab avaldised ja selgitab, miks täitmine ebaõnnestus, selmet jätta sind logisid lugema.

Assistent käitab koodi liivakastiteenuses, mis on juurutatud koos n8n-iga sinu enda VPS-is, mitte kolmanda osapoole pilves, nii et töövoo loogika, mandaadid ja genereeritud kood jäävad sinu infrastruktuuri. Selle toiteallikaks on Nexos AI, andes assistendile juurdepääsu tipptasemel mudelitele ühe võtme kaudu, samal ajal kui sina säilitad piiramatu töövoo täitmise ja ülesandepõhise hinnastamise puudumise.