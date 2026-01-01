Juurutamine n8n AI assistendiga ühe kliki installatsiooniga.
Töövoo automatiseerimine sisseehitatud AI vestlusega, mis planeerib, ehitab ja silub sinu automatiseerimisi sinu eest.
Valige VPS-pakett n8n with AI Assistant jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada n8n with AI Assistant
n8n on töövoogude automatiseerimise platvorm, mis ühendab rakendusi, teenuseid ja API-sid visuaalse sõlmedepõhise redaktori kaudu. See juurutus lisab n8n-i AI assistendi, vestlusliidese, mis muudab lihtkeelsed päringud töötavateks töövoogudeks — see valib õiged sõlmed, ühendab need omavahel, kirjutab avaldised ja selgitab, miks täitmine ebaõnnestus, selmet jätta sind logisid lugema.
Assistent käitab koodi liivakastiteenuses, mis on juurutatud koos n8n-iga sinu enda VPS-is, mitte kolmanda osapoole pilves, nii et töövoo loogika, mandaadid ja genereeritud kood jäävad sinu infrastruktuuri. Selle toiteallikaks on Nexos AI, andes assistendile juurdepääsu tipptasemel mudelitele ühe võtme kaudu, samal ajal kui sina säilitad piiramatu töövoo täitmise ja ülesandepõhise hinnastamise puudumise.
n8n with AI Assistant peamised omadused
Vestluspõhine töövoo loomine
Kirjelda soovitud automatiseerimist lihtsas keeles ja assistent koostab sinu jaoks sõlmed, ühendused ja avaldised.
Ise majutatud koodi liivakast
Genereeritud kood käivitub eraldatud liivakastiteenuses, mis töötab sinu enda VPS-is, nii et midagi ei saadeta välisele täitmisteenuse pakkujale.
Juhitud vea silumine
Küsi assistendilt, miks täitmine ebaõnnestus, ja saa selgitus koos konkreetse parandusega, selmet kaevuda läbi toore täitmise logide.
Nexos AI mudelile juurdepääs
Üks Nexos AI võti annab assistendile juurdepääsu juhtivatele mudelitele ja sa saad igal ajal vahetada mudelit, mida see kasutab.
Täielik n8n automatiseerimise sviit
Kõik standardse n8n-i juurde kuuluv on kaasas — sajad integratsioonid, veebihaagid, ajakavad ja kohandatud JavaScripti sõlmed.
Andmed püsivad Sinu VPS-is
Töövoo definitsioonid, API mandaadid ja täitmise ajalugu salvestatakse püsivasse mahtu, mida sina kontrollid ja mida saad vabalt varundada.
Miks kasutada n8n with AI Assistant Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
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