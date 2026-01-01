Paigalda Percona PMM ühe klõpsuga paigaldus.
Avatud lähtekoodiga andmebaasi jälgimis- ja haldusplatvorm, mis toetab MySQL-i, PostgreSQL-i, MongoDB-d ja palju muud.
Valige VPS-pakett Percona PMM jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Percona PMM
Percona Monitoring and Management (PMM) on tasuta, avatud lähtekoodiga platvorm, mis on loodud spetsiaalselt andmebaaside jälgitavuse jaoks. See kogub mõõdikuid, päringuanalüüsi ja jõudlusandmeid MySQL-ist, PostgreSQL-ist, MariaDB-st, MongoDB-st ja ProxySQL-ist, esitades seejärel kõik eelnevalt loodud Grafana armatuurlaudades sügava päringupõhise detailvaatega. PMM sisaldab sisseehitatud päringuanalüüsi (QAN) mootorit, mis tuvastab aeglased päringud, selgitab täitmisplaane ja jälgib päringute sõrmejälgi aja jooksul – andes andmebaasiadministraatoritele vajaliku nähtavuse jõudluse häälestamiseks ilma kolmanda osapoole tööriistadeta.
PMM-i ise majutamine oma VPS-is hoiab tundlikud andmebaasi mandaadid ja päringuandmed täielikult teie enda infrastruktuuris. Puuduvad hostipõhised tasud, pilveandmete väljamineku tasud ega tarnija lukustus – lihtsalt täielik kontroll säilitusperioodide, hoiatuste lävede ja armatuurlaua kohandamise üle.
Percona PMM peamised omadused
Mitme andmebaasi tugi
Jälgi MySQL-i, PostgreSQL-i, MariaDB-d, MongoDB-d ja ProxySQL-i ühest liidesest, ilma et peaksid iga andmebaasitüübi jaoks eraldi jälgimisvirnu juurutama.
Päringu analüütika
Tuvasta ja analüüsi kõige aeglasemaid ja ressursimahukamaid päringuid täitmiskava jaotuste ja ajaloolise sõrmejälgede jälgimisega.
Eelvalmistatud armatuurlauad
Kümned Grafana armatuurlauad on vaikimisi kaasas, hõlmates InnoDB sisemisi toiminguid, replikatsiooni viivitust, MongoDB oplogi ja PostgreSQLi vaakumtegevust.
Integreeritud märguanded
Määra lävepõhised hoiatused replikatsiooni viivituse, kettakasutuse, aeglaste päringute ja ühenduse küllastumise kohta sisseehitatud Percona Alertinguga.
Turvaohtude nõustajad
Automatiseeritud andmebaasi turvakontrollid tuvastavad konfiguratsiooniriskid, nagu puuduv autentimine, nõrgad paroolid ja avatud administraatoriliidesed.
Andmete säilitamise kontroll
Konfigureeri mõõdikute säilitusperioodid ja eraldusvõime iseseisvalt, et tasakaalustada salvestusruumi kasutust vajaliku eraldusvõimega võimsuse planeerimiseks.
Miks kasutada Percona PMM Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.