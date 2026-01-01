Percona Monitoring and Management (PMM) on tasuta, avatud lähtekoodiga platvorm, mis on loodud spetsiaalselt andmebaaside jälgitavuse jaoks. See kogub mõõdikuid, päringuanalüüsi ja jõudlusandmeid MySQL-ist, PostgreSQL-ist, MariaDB-st, MongoDB-st ja ProxySQL-ist, esitades seejärel kõik eelnevalt loodud Grafana armatuurlaudades sügava päringupõhise detailvaatega. PMM sisaldab sisseehitatud päringuanalüüsi (QAN) mootorit, mis tuvastab aeglased päringud, selgitab täitmisplaane ja jälgib päringute sõrmejälgi aja jooksul – andes andmebaasiadministraatoritele vajaliku nähtavuse jõudluse häälestamiseks ilma kolmanda osapoole tööriistadeta.

PMM-i ise majutamine oma VPS-is hoiab tundlikud andmebaasi mandaadid ja päringuandmed täielikult teie enda infrastruktuuris. Puuduvad hostipõhised tasud, pilveandmete väljamineku tasud ega tarnija lukustus – lihtsalt täielik kontroll säilitusperioodide, hoiatuste lävede ja armatuurlaua kohandamise üle.