Paigalda phpBB ühe klõpsuga.
Klassikaline avatud lähtekoodiga PHP foorumitarkvara struktureeritud arutelufoorumite ja veebikogukondade loomiseks.
Valige VPS-pakett phpBB jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada phpBB
phpBB on veebi kõige laialdasemalt kasutatav avatud lähtekoodiga foorumplatvorm, mis on üle kahe aastakümne toetanud sadu tuhandeid kogukondi. See on ehitatud PHP-s, keskendudes traditsioonilistele kategooria- ja alamfoorumi struktuuridele, ning annab moderaatoritele üksikasjaliku kontrolli õiguste, kasutajarühmade ja aruteluvoo üle, ilma pilveteenustest või litsentsipõhisest tasustamisest sõltumata.
phpBB iseseisev majutamine oma VPS-is hoiab iga postituse, kasutajakonto ja manuse sinu kontrolli all, andes sulle täieliku juurdepääsu andmebaasile, failisüsteemile ning tuhandetele tasuta laiendustele ja stiilidele, mida phpBB kogukond haldab.
phpBB peamised omadused
Täpsustatud õigused
Seadista lugemis-, postitamis- ja modereerimisõigused foorumi, kasutajarühma või individuaalse konto kohta, et tagada kogukonna täpne kontroll.
Laienduste ökosüsteem
Tuhanded tasuta kogukonna laiendused lisavad SEO tööriistu, rämpsposti tõrje, sotsiaalse sisselogimise ja palju muud, ilma põhikoodi puudutamata.
Kohandatud stiilid ja teemad
Vaheta vaikimisi prosilver stiil kogukonna teemade vastu või loo kohandatud välimus, kasutades phpBB Twig-põhist mallisüsteemi.
Sisseehitatud modereerimise tööriistad
Hoiata, keela, lukusta, jaga ja ühenda teemasid spetsiaalse moderaatori juhtpaneeli ja üksikasjaliku auditeerimislogiga.
Mitmekeelne tugi
Üle 60 ametliku keelepaketi võimaldavad sul käitada foorumeid oma emakeeles või majutada mitmekeelseid kogukondi.
BBCode ja manused
Klassikaline BBCode vormindus ning faili- ja pildimanused muudavad postitused pikaajalistele foorumikasutajatele tuttavaks.
Miks kasutada phpBB Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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