phpBB on veebi kõige laialdasemalt kasutatav avatud lähtekoodiga foorumplatvorm, mis on üle kahe aastakümne toetanud sadu tuhandeid kogukondi. See on ehitatud PHP-s, keskendudes traditsioonilistele kategooria- ja alamfoorumi struktuuridele, ning annab moderaatoritele üksikasjaliku kontrolli õiguste, kasutajarühmade ja aruteluvoo üle, ilma pilveteenustest või litsentsipõhisest tasustamisest sõltumata.

phpBB iseseisev majutamine oma VPS-is hoiab iga postituse, kasutajakonto ja manuse sinu kontrolli all, andes sulle täieliku juurdepääsu andmebaasile, failisüsteemile ning tuhandetele tasuta laiendustele ja stiilidele, mida phpBB kogukond haldab.