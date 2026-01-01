Paigaldage DSpace ühe klõpsuga.
Avatud lähtekoodiga institutsionaalne repositoorium akadeemiliste uuringute, lõputööde ja digitaalsete kogude säilitamiseks ja jagamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada DSpace
DSpace on maailma enimkasutatud avatud lähtekoodiga repositooriumplatvorm, mis toetab enam kui 2000 institutsionaalset repositooriumi ülikoolides, raamatukogudes, muuseumides ja teadusasutustes. See kogub, korraldab ja säilitab mis tahes formaadis digitaalseid materjale — artikleid, lõputöid, andmekogumeid, pilte ja heli — rikkaliku Dublin Core metaandmete ja püsivate Handle identifikaatoritega püsivaks viitamiseks.
DSpace'i isemajutamine oma VPS-is hoiab teadusliku sisu, säilituspoliitikate ja juurdepääsureeglite täieliku omandiõiguse asutusesiseselt. Komplekti kuuluvad REST API, Angulari liides, Solri avastuskiht ja OAI-PMH lõpp-punkt annavad asutustele täieliku repositooriumivirna ilma korduvate SaaS-tasude või tarnija lukustamiseta.
DSpace peamised omadused
Kirje versioonihaldus
Jälgi artiklite, andmekogumite ja väitekirjade mitut versiooni, et teadlased saaksid esitisi uuendada, kaotamata viitamise ajalugu.
OAI-PMH korje
Sisseehitatud OAI-PMH lõpp-punkt pakub metaandmetele juurdepääsu Google Scholarile, BASE-le ja teistele aggregaatoritele ülemaailmseks leitavuseks.
Halda püsivaid ID-sid
Iga üksus saab püsiva Handle.net identifikaatori, et lingid säiliksid URL-i muutuste ja institutsionaalse kaubamärgi uuendamise korral.
Solr-põhine otsing
Pühendatud Solr taustaprogramm pakub fasetitud sirvimist, täistekstiotsingut ja kasutusstatistikat miljonite üksuste lõikes.
Konfigureeritavad töövoogud
Kogupõhised esitamise töövoogud koos toimetuslike ülevaatusetappidega kohanduvad teaduskonna, raamatukogu ja osakondade poliitikatega.
COAR teavitus valmis
Loomulik tugi COAR Notify protokollidele ühendab sinu hoidla esilekerkiva avatud eelretsenseerimise ökosüsteemiga.
Miks kasutada DSpace Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.