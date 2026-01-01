DSpace on maailma enimkasutatud avatud lähtekoodiga repositooriumplatvorm, mis toetab enam kui 2000 institutsionaalset repositooriumi ülikoolides, raamatukogudes, muuseumides ja teadusasutustes. See kogub, korraldab ja säilitab mis tahes formaadis digitaalseid materjale — artikleid, lõputöid, andmekogumeid, pilte ja heli — rikkaliku Dublin Core metaandmete ja püsivate Handle identifikaatoritega püsivaks viitamiseks.

DSpace'i isemajutamine oma VPS-is hoiab teadusliku sisu, säilituspoliitikate ja juurdepääsureeglite täieliku omandiõiguse asutusesiseselt. Komplekti kuuluvad REST API, Angulari liides, Solri avastuskiht ja OAI-PMH lõpp-punkt annavad asutustele täieliku repositooriumivirna ilma korduvate SaaS-tasude või tarnija lukustamiseta.