Jitsi Meet on tasuta, avatud lähtekoodiga videokonverentsi platvorm, mis töötab täielikult brauseris, kasutades WebRTC-d, ilma pistikprogrammide, rakenduste või kontodeta, mida osalejad vajaksid. Loodud populaarse meet.jit.si avaliku teenuse taga oleva meeskonna poolt ja mida 8x8 kasutab oma kommertspilveplatvormil, toetab Jitsi Meet HD-videot, ekraani jagamist, otsast lõpuni krüpteerimist, salvestamist, otseülekannet YouTube'i, käte tõstmist, küsitlusi, rühmaruume ja reaalajas subtiitreid kohe karbist välja võttes.

Jitsi Meeti ise majutamine oma VPS-is annab organisatsioonidele ja kogukondadele piiramatu koosolekuaega piiramatule arvule osalejatele, kus iga heli- ja videovoog suunatakse teie enda infrastruktuuri kaudu, selmet läbida kolmanda osapoole SaaS-i, mis võiks muuta hinnakujundust, piirata ribalaiust või analüüsida koosoleku metaandmeid.