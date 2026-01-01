Juurutage Jitsi Meet ühe klõpsuga paigaldus.
Ise majutatud videokonverentsi platvorm ekraani jagamise, otsast lõpuni krüpteerimise ja osalejapõhiste tasudeta — Zoomi alternatiiv.
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Millega saab ehitada Jitsi Meet
Jitsi Meet on tasuta, avatud lähtekoodiga videokonverentsi platvorm, mis töötab täielikult brauseris, kasutades WebRTC-d, ilma pistikprogrammide, rakenduste või kontodeta, mida osalejad vajaksid. Loodud populaarse meet.jit.si avaliku teenuse taga oleva meeskonna poolt ja mida 8x8 kasutab oma kommertspilveplatvormil, toetab Jitsi Meet HD-videot, ekraani jagamist, otsast lõpuni krüpteerimist, salvestamist, otseülekannet YouTube'i, käte tõstmist, küsitlusi, rühmaruume ja reaalajas subtiitreid kohe karbist välja võttes.
Jitsi Meeti ise majutamine oma VPS-is annab organisatsioonidele ja kogukondadele piiramatu koosolekuaega piiramatule arvule osalejatele, kus iga heli- ja videovoog suunatakse teie enda infrastruktuuri kaudu, selmet läbida kolmanda osapoole SaaS-i, mis võiks muuta hinnakujundust, piirata ribalaiust või analüüsida koosoleku metaandmeid.
Jitsi Meet peamised omadused
Ainult brauseris videokõned
Osalejad saavad liituda mis tahes kaasaegsest brauserist, ilma et peaksid installima tarkvara, pistikprogramme või looma kontosid — jaga URL-i ja konverentsid algavad koheselt.
Ekraani jagamine ja salvestamine
Jaga rakendusi, brauseri vahelehti või terveid ekraane kõnede ajal, valikulise koosolekusisese salvestamise ja otseülekandega YouTube'i või muudesse RTMP sihtkohtadesse.
Otspunktkrüptimine
Valikuline E2EE üks-ühele kõnede ja väikeste grupikoosolekute jaoks hoiab heli- ja videovood krüpteerituna saatjast vastuvõtjani isegi serverist endast.
Rühmaruumid ja küsitlused
Jagage suuremad koosolekud aruteluks väiksemateks rühmadeks, korraldage reaalajas küsitlusi, tõstke käsi ja kasutage reaktsioone interaktiivse konverentsidünaamika loomiseks.
Reaalajas subtiitrid ja sissehelistamine
Valikuline integratsioon Jigasiga SIP-sissehelistamise ja reaalajas subtiitrite jaoks muudab koosolekud kättesaadavaks telefonikasutajatele ja osalejatele, kes vajavad transkriptsioone.
Puudub kasutajapõhine hinnastamine
Korralda piiramatult koosolekuid piiramatu arvu osalejatega oma VPS-is — ilma osalejapõhiste tasudeta, koosolekute ajapiiranguteta, uuendamise viipadeta.
Miks kasutada Jitsi Meet Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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