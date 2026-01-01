Overleaf on brauseripõhine koostööpõhine LaTeX-i redaktor, mida kasutavad miljonid teadlased, akadeemikud ja insenerid üle maailma. See asendab kohalikud LaTeX-i paigaldused pilvepõhise keskkonnaga, kus meeskonnad saavad reaalajas dokumente kirjutada, kompileerida ja üle vaadata — täieliku LaTeX-i toega, mis hõlmab kohandatud pakette, BibTeX-i ja ristviitamist.

Overleafi ise majutamine oma VPS-is hoiab tundlikud uuringud, omandiõigusega kaitstud käsikirjad ja institutsioonilised dokumendid täielikult teie kontrolli all. Saate sama reaalajas koostöö ja rikkaliku LaTeX-i kompileerimistorustiku nagu pilveteenuses, ilma et andmed teie infrastruktuurist lahkuksid või nõudmata kohapõhiseid SaaS-i tellimusi.