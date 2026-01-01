Juuruta Overleaf ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga koostööpõhine LaTeX-redaktor teaduslikuks kirjutamiseks, uurimistöödeks ja tehnilisteks dokumentideks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Overleaf
Overleaf on brauseripõhine koostööpõhine LaTeX-i redaktor, mida kasutavad miljonid teadlased, akadeemikud ja insenerid üle maailma. See asendab kohalikud LaTeX-i paigaldused pilvepõhise keskkonnaga, kus meeskonnad saavad reaalajas dokumente kirjutada, kompileerida ja üle vaadata — täieliku LaTeX-i toega, mis hõlmab kohandatud pakette, BibTeX-i ja ristviitamist.
Overleafi ise majutamine oma VPS-is hoiab tundlikud uuringud, omandiõigusega kaitstud käsikirjad ja institutsioonilised dokumendid täielikult teie kontrolli all. Saate sama reaalajas koostöö ja rikkaliku LaTeX-i kompileerimistorustiku nagu pilveteenuses, ilma et andmed teie infrastruktuurist lahkuksid või nõudmata kohapõhiseid SaaS-i tellimusi.
Overleaf peamised omadused
Reaalajas koostöö
Mitu autorit redigeerivad sama LaTeXi dokumenti samaaegselt, kusjuures muudatused ilmuvad koheselt kõigile koostööpartneritele.
Täielik LaTeX-i kompileerimine
Kompileerib dokumente pdfLaTeXi, XeLaTeXi ja LuaLaTeXiga, toetades kohandatud pakette, BibTeXi ja Biberi bibliograafiaid.
Versiooni ajalugu
Iga dokumendi salvestatud versioon säilitatakse, mis võimaldab sul võrrelda muudatusi ja taastada oma projekti mis tahes varasema oleku.
Rikas malliteek
Alusta uusi dokumente sisseehitatud akadeemiliste, ajakirja-, lõputöö- ja esitlusmallide teegist ilma käsitsi seadistamiseta.
Jälgi muudatusi
Vaata üle ja aktsepteeri või lükka tagasi kaastöötajate üksikud muudatused, järgides akadeemilises kirjastamises kasutatavaid ülevaatamise töövooge.
Giti integratsioon
Laadi projekte Giti hoidlatest üles ja alla, võimaldades kohalikke redigeerimise töövooge brauseripõhise redaktori kõrval.
Miks kasutada Overleaf Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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