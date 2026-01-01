Razzia on avatud lähtekoodiga, ise majutatav reaalajas viktoriiniplatvorm, mis on mõeldud otseürituste, meeskonna kogunemiste ja klassitundide jaoks. Mängujuht loob parooliga kaitstud halduspaneeli kaudu mängutoa, jagab toakoodi osalejatega ja kontrollib viktoriini tempot — kõik töötab igas kaasaegses brauseris, ilma et osalejad peaksid rakendust alla laadima.

Razzia ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu viktoriini sisu ja osalejate andmed privaatsena, ilma mängupõhiste tasudeta ja sõltuvuseta kolmanda osapoole teenusest. Kerge ühe konteineri paigaldus muudab selle praktiliseks nii ad hoc ürituste kui ka regulaarselt korduvate meeskonna tegevuste jaoks.