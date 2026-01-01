Paigalda Razzia ühe klõpsuga.
Isemajutusel põhinev reaalajas viktoriiniplatvorm mitmikmängu viktoriiniürituste korraldamiseks oma VPS-ist.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Razzia
Razzia on avatud lähtekoodiga, ise majutatav reaalajas viktoriiniplatvorm, mis on mõeldud otseürituste, meeskonna kogunemiste ja klassitundide jaoks. Mängujuht loob parooliga kaitstud halduspaneeli kaudu mängutoa, jagab toakoodi osalejatega ja kontrollib viktoriini tempot — kõik töötab igas kaasaegses brauseris, ilma et osalejad peaksid rakendust alla laadima.
Razzia ise majutamine oma VPS-is hoiab sinu viktoriini sisu ja osalejate andmed privaatsena, ilma mängupõhiste tasudeta ja sõltuvuseta kolmanda osapoole teenusest. Kerge ühe konteineri paigaldus muudab selle praktiliseks nii ad hoc ürituste kui ka regulaarselt korduvate meeskonna tegevuste jaoks.
Razzia peamised omadused
Reaalajas mitmikmäng
WebSocketi-põhine reaalajas mängimine edastab küsimused ja tulemused kõigile osalejatele samaaegselt, ilma märgatava viivituseta, isegi erinevates võrkudes.
Rakendust pole vaja
Osalejad liituvad koheselt mis tahes kaasaegse brauseri kaudu, kasutades ruumikoodi — ilma konto, installimise ja registreerimisvaevata enne viktoriini algust.
Halduri juhtpaneel
Parooliga kaitstud /manager liides annab mängujuhile täieliku kontrolli mängu kulgemise üle — alustada, edasi viia ja lõpetada voorusid oma tempos.
Kohandatud viktoriini sisu
Määratle viktoriinid JSON-failidena, mis on salvestatud sinu serveris, andes sulle täieliku omandiõiguse küsimuste, vastuste ja punktiarvestuse üle ilma tarnija lukustuseta.
Samaaegsed toad
Käita mitut iseseisvat mängutuba ühest eksemplarist, nii et üks juurutus saab teenindada mitut meeskonda või seanssi korraga.
Miks kasutada Razzia Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.