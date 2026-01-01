Paigalda Trino ühe klõpsuga paigaldusega.
Kiire hajutatud SQL-päringumootor föderatiivse analüüsi teostamiseks andmejärvedes, andmeladudes ja operatiivsetes andmebaasides.
Valige VPS-pakett Trino jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Trino
Trino on suure jõudlusega hajutatud SQL-päringumootor, mis töötati algselt Facebookis välja Presto nime all ja mida nüüd haldab Trino Tarkvara Sihtasutus. See võimaldab analüütikutel ja inseneridel käivitada interaktiivseid ANSI SQL-päringuid heterogeensete andmeallikate vahel — objektisalvestus, relatsioonilised andmebaasid, sõnumimaaklerid ja otsinguindeksid — neid ühendades ja koondades, justkui asuksid need ühes andmelaos, ilma ETL-i või andmete liigutamiseta.
Trino ise majutamine oma VPS-is annab andmetiimidele födereeritud päringukihid, mida nad täielikult kontrollivad, ilma päringupõhiste tasudeta ja tarnija lukustuseta. Komplekti kuuluv veebiliides kuvab käimasolevad päringud, töötajate kasutuse ja täitmisplaanid, et operaatorid saaksid jõudlust siluda ja klastri ressursse otse brauserist häälestada.
Trino peamised omadused
Föderatiivsed SQL-päringud
Ühenda kümneid andmeallikaid pistikprogrammide kaudu ja ühenda neid ühes ANSI SQL-lausungis ilma vaheetapi või ETL-ita.
Massiivselt paralleelne mootor
Vektoriseeritud mälusisene täitmine ja adaptiivne päringute planeerimine pakuvad interaktiivset latentsust terabaidisuurustel andmejärvedel ja andmeladudel.
Lai konnektorite kataloog
Ametlikud konnektorid Icebergile, Delta Lake'ile, Hudile, Hive'ile, PostgreSQLile, MySQLile, MongoDBle, Kafkale, Elasticsearchile, Cassandrale ja muule.
Sisseehitatud veebikonsool
Brauseripõhine kasutajaliides näitab käimasolevaid ja lõpetatud päringuid, tööüksuste seisundit, etapi taseme mõõdikuid ja täitmisplaane kiireks jõudluse silumiseks.
ANSI SQL laiendustega
Täielik standardne SQL aknafunktsioonidega, külgühendustega, massiividega, hulkadega, JSON-iga, georuumiliste tüüpidega ja kasutaja määratud funktsioonidega.
JDBC, ODBC ja Python
Valmis draiverid ja kliendid ühendavad ärianalüüsi tööriistad nagu Tableau, Superset ja Metabase, ning andmeteaduse märkmikud ja ETL-torujuhtmed.
Miks kasutada Trino Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
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