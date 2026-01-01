Trino on suure jõudlusega hajutatud SQL-päringumootor, mis töötati algselt Facebookis välja Presto nime all ja mida nüüd haldab Trino Tarkvara Sihtasutus. See võimaldab analüütikutel ja inseneridel käivitada interaktiivseid ANSI SQL-päringuid heterogeensete andmeallikate vahel — objektisalvestus, relatsioonilised andmebaasid, sõnumimaaklerid ja otsinguindeksid — neid ühendades ja koondades, justkui asuksid need ühes andmelaos, ilma ETL-i või andmete liigutamiseta.

Trino ise majutamine oma VPS-is annab andmetiimidele födereeritud päringukihid, mida nad täielikult kontrollivad, ilma päringupõhiste tasudeta ja tarnija lukustuseta. Komplekti kuuluv veebiliides kuvab käimasolevad päringud, töötajate kasutuse ja täitmisplaanid, et operaatorid saaksid jõudlust siluda ja klastri ressursse otse brauserist häälestada.