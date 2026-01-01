Twenty on järgmise põlvkonna avatud lähtekoodiga CRM, mis annab arendusmeeskondadele täieliku kontrolli oma kliendisuhete töövoogude üle. Erinevalt jäikadest SaaS CRM-idest võimaldab Twenty sul kohandada iga välja, objekti ja suhet vastavalt sinu täpsetele äriprotsessidele läbi paindliku andmemudeli.

Twenty iseseisev majutamine VPS-is hoiab kõik kliendiandmed privaatsena ja kaotab ära kohapõhised litsentsitasud. Selle API-keskne arhitektuur tähendab, et iga kohandatud integratsioon või automatiseerimine on võimalik, ja kaasaegne liides konkureerib kommertslahendustega, andes samal ajal sulle täieliku omandiõiguse oma CRM-i infrastruktuuri üle.