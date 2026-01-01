Juuruta Twenty ühe klõpsuga paigaldus.
Kaasaegne avatud lähtekoodiga CRM kohandatava andmemudeliga, API-keskse disainiga ja paindliku töövoo automatiseerimisega.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Twenty
Twenty on järgmise põlvkonna avatud lähtekoodiga CRM, mis annab arendusmeeskondadele täieliku kontrolli oma kliendisuhete töövoogude üle. Erinevalt jäikadest SaaS CRM-idest võimaldab Twenty sul kohandada iga välja, objekti ja suhet vastavalt sinu täpsetele äriprotsessidele läbi paindliku andmemudeli.
Twenty iseseisev majutamine VPS-is hoiab kõik kliendiandmed privaatsena ja kaotab ära kohapõhised litsentsitasud. Selle API-keskne arhitektuur tähendab, et iga kohandatud integratsioon või automatiseerimine on võimalik, ja kaasaegne liides konkureerib kommertslahendustega, andes samal ajal sulle täieliku omandiõiguse oma CRM-i infrastruktuuri üle.
Twenty peamised omadused
Kohandatav andmemudel
Lisa kohandatud objekte, välju ja seoseid, et need vastaksid sinu täpsele äristruktuurile, ilma et peaksid kirjutama taustaprogrammi koodi.
API-keskne disain
Täielik GraphQL ja REST API võimaldab sul integreerida Twenty mis tahes välise tööriista, automaatika platvormi või kohandatud rakendusega.
Kanban ja loendivaated
Vaheta Kanbani vaadete ja tabeliloendite vahel, et hallata tehinguid ja kontakte vormingus, mis sobib sinu töövooga.
E-posti integratsioon
Ühenda Gmail või teised e-posti pakkujad, et logida suhtlust otse kontaktide ja tehingute vastu automaatselt.
Istmekohapõhiseid tasusid ei ole
Isemajutus kaotab ära korduvad CRM-i litsentsimiskulud, muutes Twenty kasvavatele müügimeeskondadele kulutõhusaks.
Miks kasutada Twenty Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.