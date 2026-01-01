Coder on juhtiv avatud lähtekoodiga platvorm ise majutatud pilvearenduskeskkondade jaoks, mida inseneriorganisatsioonid kasutavad oma arendajate infrastruktuuri standardiseerimiseks, turvamiseks ja skaleerimiseks. Platvormimeeskonnad defineerivad tööruumid Terraformi mallidena — määrates IDE, sõltuvused, ressursside jaotuse ja võrgu juurdepääsu — ja arendajad käivitavad järjepidevad, koodivalmis keskkonnad minutitega, selle asemel et kulutada päevi kohalikule seadistamisele.

Coderi ise majutamine oma VPS-is tähendab, et lähtekood ja mandaadid ei lahku kunagi teie infrastruktuurist, täites rangeid turva- ja vastavusnõudeid. Docker sokli integratsioon võimaldab Coderil pakkuda konteineripõhiseid tööruume otse hostil, andes igale arendajale isoleeritud keskkonnad, mida toetab teie VPS-i arvutusvõimsus, säilitades samal ajal tsentraliseeritud kontrolli ressursside, auditilogide ja juurdepääsupoliitikate üle.