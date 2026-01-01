Juuruta Coder ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga platvorm ise majutatud pilvearenduskeskkondade varustamiseks Terraformi mallidest sinu enda infrastruktuuris.
Valige VPS-pakett Coder jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Coder
Coder on juhtiv avatud lähtekoodiga platvorm ise majutatud pilvearenduskeskkondade jaoks, mida inseneriorganisatsioonid kasutavad oma arendajate infrastruktuuri standardiseerimiseks, turvamiseks ja skaleerimiseks. Platvormimeeskonnad defineerivad tööruumid Terraformi mallidena — määrates IDE, sõltuvused, ressursside jaotuse ja võrgu juurdepääsu — ja arendajad käivitavad järjepidevad, koodivalmis keskkonnad minutitega, selle asemel et kulutada päevi kohalikule seadistamisele.
Coderi ise majutamine oma VPS-is tähendab, et lähtekood ja mandaadid ei lahku kunagi teie infrastruktuurist, täites rangeid turva- ja vastavusnõudeid. Docker sokli integratsioon võimaldab Coderil pakkuda konteineripõhiseid tööruume otse hostil, andes igale arendajale isoleeritud keskkonnad, mida toetab teie VPS-i arvutusvõimsus, säilitades samal ajal tsentraliseeritud kontrolli ressursside, auditilogide ja juurdepääsupoliitikate üle.
Coder peamised omadused
Terraformi tööruumi mallid
Määratle reprodutseeritavad arenduskeskkonnad koodina ja paku igale arendajale järjepidevaid tööruume ühe klõpsuga.
Mis tahes IDE toetatud
Arendajad ühenduvad VS Code'i, JetBrains'i või brauseripõhiste redaktorite kaudu üle SSH, muutmata oma eelistatud töövoogu.
Automaatkäivitus ja automaatseiskamine
Tööruumid käivituvad automaatselt ligipääsul ja peatuvad ajakava alusel, vähendades tühikäigu ressursikulu ja infrastruktuuri kulusid.
SSO ja auditi logimine
Integreeri OIDC, GitHubi või ettevõtte identiteedipakkujatega ja säilita täielikud auditeerimislogid turvalisuse ja vastavuse tagamiseks.
Ressursikvoodid
Määra kasutajapõhised CPU ja mälu piirangud, et vältida kontrolli alt väljunud tööruumide kõigi saadaolevate VPS ressursside tarbimist.
Miks kasutada Coder Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.