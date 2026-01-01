Jotty on minimalistlik, ise majutatav tootlikkuse tööriist, mis salvestab kõik Markdowni ja JSON-failidesse — ilma et peaks andmebaasi haldama. See ühendab TipTapi WYSIWYG-redaktori rikkalike märkmete ja kontrollnimekirjade jaoks Kanban-tahvlite ja põhilise ajaarvestusega, kattes igapäevase ülesannete haldamise ilma tarbetu keerukuseta.

Jotty käitamine oma VPS-is tähendab, et sinu märkmed ja ülesannete nimekirjad jäävad privaatseks, ligipääsetavaks igast seadmest ja vabaks liitumistasudest. Mitme kasutaja tugi koos halduspaneeliga võimaldab peredel või väikestel meeskondadel jagada ühte eksemplari eraldi märkmete kogudega ja valikulise koostöös jagamisega linkide kaudu.