Paigalda Jotty ühe klõpsuga.
Kergekaaluline, failipõhine märkmete tegemise ja ülesannete haldur koos Kanbani tahvlite ja Markdowni toega — andmebaasi pole vaja.
Valige VPS-pakett Jotty jaoks
Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada Jotty
Jotty on minimalistlik, ise majutatav tootlikkuse tööriist, mis salvestab kõik Markdowni ja JSON-failidesse — ilma et peaks andmebaasi haldama. See ühendab TipTapi WYSIWYG-redaktori rikkalike märkmete ja kontrollnimekirjade jaoks Kanban-tahvlite ja põhilise ajaarvestusega, kattes igapäevase ülesannete haldamise ilma tarbetu keerukuseta.
Jotty käitamine oma VPS-is tähendab, et sinu märkmed ja ülesannete nimekirjad jäävad privaatseks, ligipääsetavaks igast seadmest ja vabaks liitumistasudest. Mitme kasutaja tugi koos halduspaneeliga võimaldab peredel või väikestel meeskondadel jagada ühte eksemplari eraldi märkmete kogudega ja valikulise koostöös jagamisega linkide kaudu.
Jotty peamised omadused
Failipõhine majutus
Märkmed ja ülesanded salvestatakse Markdowni ja JSON-failidena — neid on lihtne varundada, versioonihaldada või migreerida ilma patenteeritud eksporditööriistadeta.
Rikasteksti redaktor
TipTap-põhine WYSIWYG-redaktor toetab Markdowni, süntaksi esiletõstuga koodiplokke ja lohistatavaid kontrollnimekirju produktiivseks märkmete tegemiseks.
Kanban tahvlid
Visualiseeri töövooge Kani-stiilis projektitahvlite ja sisseehitatud ajaarvestusega, ilma raskekaalulist projektijuhtimisplatvormi juurutamata.
Mitme kasutaja juurdepääs
Halduspaneel toetab mitut kasutajakontot eraldi märkmete kogudega ja jagatavate linkidega valikuliseks koostööks.
Miks kasutada Jotty Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
Suur tänu Carlale abi eest minu Hostingeri VPS-i N8N uuendamisel. Professionaalne ja asjatundlik, tänan teid veelkord, Carla.
Hostingeri VPS on täiesti suurepärane. See lihtsalt töötab alati. See on alati kiire ja stabiilne. Mitte kunagi ei ole maas ega jookse kokku.
Ettevõttel läheb hästi, olen nende kaudu kasutatavate teenustega väga rahul. Need pole nii kallid kui mõned kohad, kus on tõeliselt head VPS-i seadistused ja hinnaplaanid.