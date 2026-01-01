Paigaldage OpenViking ühe klõpsuga paigaldusega.
Avatud lähtekoodiga konteksti andmebaas AI agentidele, mis kasutab failisüsteemi paradigmat mälestuste, ressursside ja oskuste ühendamiseks.
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Igas paketis on kõik, mida vajad ja palju muud
Millega saab ehitada OpenViking
OpenViking on avatud lähtekoodiga kontekstiandmebaas, mis on spetsiaalselt loodud tehisintellekti agentidele ja mille on arendanud Volcengine (ByteDance'i pilveplatvorm). Selle asemel, et hajutada tehisintellekti konteksti vektormanuste vahel, tutvustab OpenViking failisüsteemi paradigmat koos viking:// protokolliga, mis korraldab agentide mälestused, ressursid ja oskused ühtseks, navigeeritavaks struktuuriks. Astmeline konteksti laadimine (L0/L1/L2) vähendab märgi kasutust, hankides sisu nõudmisel, selle asemel, et laadida kogu teadmusbaas ette.
OpenVikingi ise majutamine oma VPS-is hoiab tundliku agendi mälu, äriteadmised ja API mandaadid täielikult sinu kontrolli all – see on kriitilise tähtsusega rangete andmehalduse nõuetega organisatsioonidele. Sina valid manuste pakkuja (OpenAI, Jina või Volcengine) ja säilitad omandiõiguse iga baidi üle, mida sinu agendid õpivad.
OpenViking peamised omadused
Failisüsteemi konteksti paradigma
Korraldab agendi mälusid, ressursse ja oskusi viking:// protokolli all, muutes konteksti sama navigeeritavaks nagu failisüsteem, mitte aga lameda manuste hoidla.
Astmeline konteksti laadimine
L0/L1/L2 laadimine hangib sisu nõudmisel, vähendades oluliselt tokenite kasutust, ohverdamata agentidele kättesaadavate teadmiste sügavust.
Mitme pakkuja manused
Toetab OpenAI'i, Jina'i ja Volcengine'i manustamisteenuse pakkujaid, nii et saad kasutada oma olemasolevaid API võtmeid ja eelistatud mudelit ilma tarnijast sõltuvuseta.
Isearenev kontekst
Agendid saavad aja jooksul oma teadmistebaasi värskendada ja täiendada, võimaldades pidevat õppimist ilma käsitsi sekkumiseta.
Kataloogi rekursiivne otsing
Ühendab struktuurse katalooginavigatsiooni semantilise otsinguga, et tuua esile kõige asjakohasem kontekst iga agendi päringu jaoks.
Miks kasutada OpenViking Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
Lõpuks ometi VPS-hostinguettevõte, mis teeb seda õigesti! Hea hinna ja kvaliteedi suhe. Suurepärane portaal, mis austab kasutajate aega. Sujuvad varukoopiad. Hea tugi. Usaldusväärne. Tundub kaljukindel.
Pärast seda, kui kaotasin juurdepääsu oma isehostitud n8n instantsile, võtsin ühendust Hostingeri toega ja olin äärmiselt vaimustuses. Kodee ja Mohammad tugimeeskonnast olid uskumatult kannatlikud ja põhjalikud.
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