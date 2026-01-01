OpenViking on avatud lähtekoodiga kontekstiandmebaas, mis on spetsiaalselt loodud tehisintellekti agentidele ja mille on arendanud Volcengine (ByteDance'i pilveplatvorm). Selle asemel, et hajutada tehisintellekti konteksti vektormanuste vahel, tutvustab OpenViking failisüsteemi paradigmat koos viking:// protokolliga, mis korraldab agentide mälestused, ressursid ja oskused ühtseks, navigeeritavaks struktuuriks. Astmeline konteksti laadimine (L0/L1/L2) vähendab märgi kasutust, hankides sisu nõudmisel, selle asemel, et laadida kogu teadmusbaas ette.

OpenVikingi ise majutamine oma VPS-is hoiab tundliku agendi mälu, äriteadmised ja API mandaadid täielikult sinu kontrolli all – see on kriitilise tähtsusega rangete andmehalduse nõuetega organisatsioonidele. Sina valid manuste pakkuja (OpenAI, Jina või Volcengine) ja säilitad omandiõiguse iga baidi üle, mida sinu agendid õpivad.