Paigalda Mylar3 ühe klõpsuga paigaldus.
Ise majutatav koomiksiraamatute allalaadija ja teegi haldur, mis automatiseerib uute numbrite jälgimise üle NZB ja torrenti allikate.
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Millega saab ehitada Mylar3
Mylar3 on Mylar'i aktiivselt hooldatav Python 3 haru — automatiseeritud koomiksiraamatute allalaadija ja teegi haldur, mis jälgib sarju, paneb uued numbrid nende ilmumisel järjekorda, annab allalaadimised edasi sinu olemasolevale kliendile ja järeltöötleb saadud CBR/CBZ failid puhtaks teegiks. See suhtleb SABnzbd, NZBGet'i ja paljude torrentiklientidega, sealhulgas qBittorrent, Transmission, Deluge ja rTorrent.
Mylar3 iseseisev majutamine oma VPS-is hoiab sinu lugemisnimekirja, jälgimisjärjekorra ja allalaadimiskliendi mandaadid sinu infrastruktuuris, mitte SaaS-teenuses. Koos koomiksilugejaga nagu Komga või Kavita muutub juurutus isiklikuks Plex-stiilis koomiksivirnaks — automaatselt uusi numbreid teeki toovaks, mida mobiili- ja lauaarvutilugejad saavad tarbida kõikjalt.
Mylar3 peamised omadused
Sarjade vaatamisloendid
Jälgi käimasolevaid sarju, üksikuid numbreid, lugude kaari ja erinumbreid, nii et uued väljaanded pannakse automaatselt järjekorda kohe, kui need on saadaval.
NZB ja torrentikliendid
Anna allalaadimised edasi SABnzbd-le, NZBGet-ile, qBittorrent-ile, Transmission-ile, Deluge-ile, rTorrent-ile ja teistele klientidele nende standardsete API-de kaudu.
Indekseerija integratsioonid
Otsi läbi Newznab/Torznab indekseerijate, avalike DDL-i pakkujate ja konfigureeritavate RSS-voogude, et leida iga jälgitav probleem.
Teegi järeltöötlus
Nimetab ümber, teisaldab ja sildistab allalaaditud failid puhtasse kaustastruktuuri (CBR/CBZ), mis sobib Komga, Kavita, ComicRack ja teiste jaoks.
ComicVine'i metaandmed
Hangib ComicVine'ist kaanekujunduse, väljaannete nummerduse ja väljaandja metaandmed, nii et teek püsib järjepidev ja hästi sildistatud.
Tausta ajastaja
Teostab pidevaid ajastatud kontrolle uute probleemide, puuduva tagasitäite ja ümbernimetamise tööde osas, et teek uuenduks ilma käsitsi sekkumiseta.
Miks kasutada Mylar3 Hostingeris
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Käivita ühe klõpsuga
Saate oma rakenduse koheselt tööle panna eelkonfigureeritud seadistusega. Pole vaja käsitsi installida ega keerulisi seadistustoiminguid teha.
Turvalisus, millele saate loota
Hoidke oma rakendusi kaitstud sisseehitatud tulemüüri, DDoS-kaitse ja pideva jälgimisega.
Sisseehitatud Dockeri haldur
Käita ja halda mitut Dockeri konteinerit ühest kohast. Juuruta, uuenda ja jälgi oma projekte hõlpsalt.
Docker VPS-majutus, millele saate kindel olla
Olen Hostingeri VPS-majutusega uskumatult rahul! Nende tööaeg on pidevalt tipptasemel, hoides minu saidi sujuvalt töökorras. Kui olen abi vajanud, on nende tehniline tugimeeskond olnud kiire, teadlik ja siiralt abivalmis.
Hostingeriga, tehisintellektil põhineva vestlusroboti ja inimvestlusega, on kõik sujuv ja suurepärane, kui tehisintellekt teie küsimust lahendada ei suuda. Ahjaa, ja nende VPS on lihtsalt tuli, ilma tõusude ja mõõnadeta. Tänan arendusmeeskonda ja kõiki teisi asjaosalisi. Jätkake samas vaimus 🚀
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