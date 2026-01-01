Mylar3 on Mylar'i aktiivselt hooldatav Python 3 haru — automatiseeritud koomiksiraamatute allalaadija ja teegi haldur, mis jälgib sarju, paneb uued numbrid nende ilmumisel järjekorda, annab allalaadimised edasi sinu olemasolevale kliendile ja järeltöötleb saadud CBR/CBZ failid puhtaks teegiks. See suhtleb SABnzbd, NZBGet'i ja paljude torrentiklientidega, sealhulgas qBittorrent, Transmission, Deluge ja rTorrent.

Mylar3 iseseisev majutamine oma VPS-is hoiab sinu lugemisnimekirja, jälgimisjärjekorra ja allalaadimiskliendi mandaadid sinu infrastruktuuris, mitte SaaS-teenuses. Koos koomiksilugejaga nagu Komga või Kavita muutub juurutus isiklikuks Plex-stiilis koomiksivirnaks — automaatselt uusi numbreid teeki toovaks, mida mobiili- ja lauaarvutilugejad saavad tarbida kõikjalt.